Экономика
ИзвестияМинистр экономического развития исключил повторение дефолта в России
Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. На вопрос в программе «Познер» о том, есть ли даже минимальная вероятность дефолта, как в 1998 году, министр решительно ответил «нет».
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Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
RT на русском вчера в 10:56
Общество
Глава Кузбасса Сергей Цивилев отчитался о своих доходах за 2019 год
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отчитался о своих доходах за 2019 год.
Ugpressa.ru вчера в 18:46
Общество
Второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Республике Алтай
В Республике Алтай выявлен уже второй случай заболевания коронавирусом.
Алтайская правда вчера в 22:58
Футбол
Арангис сменит «Байер» на «Баварию»
Мюнхенцы планируют заполучить игрока предстоящим летом. У него закончится контракт с «аспириновыми», пишет Radio Futuro.
Матч ТВ вчера в 13:35
Общество
Пославший дачников «в один конец» чиновник уволен в Приморье
Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства Приморья Сергей Максимчук, отвечая на вопрос граждан, как ездить на дачи в условиях режима самоизоляции, сказал, что ездить можно только в «один конец», чтобы остаться на даче до конца карантина.
REGNUM 00:12
Общество
В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице
Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
Общество
Историк моды Васильев пожаловался на «дурманящее» лечение в Коммунарке
Историк моды и телеведущий Александр Васильев, госпитализированный в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких, рассказал о своем лечении и результате тестов на коронавирус.
Взгляд.ру вчера в 23:42
Здоровье
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 18:09
Армия и оружие
В России разрабатывают новый лёгкий фронтовой истребитель
Ранее РСК «МиГ» разместила на портале госзакупок заказа на исследование «Аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы» со сравнением с зарубежными аналогами.
Национальная служба новостей вчера в 06:51
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Экономика
Министр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке
Экс-губернатору Пермского края, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову отказали в получении кредита в банке.
URA.Ru вчера в 00:02
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 вчера в 08:27
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Финансы
Аналитики рассказали, что ждет рубль в ближайшее время
Если «черное золото» продолжит дешеветь, то рубль отправится в коридор 74-75 за доллар.
ФедералПресс 15 апреля в 22:27
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия 15 апреля в 18:52
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК вчера в 21:18
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News вчера в 11:00
Здоровье
В Приморье коронавирус подтвердили еще у девяти человек
Коронавирус за последние сутки подтвержден в Приморье еще у девяти человек, общее число больных достигло 49, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество
На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов
Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ вчера в 08:42
Армия и оружие
Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия вчера в 03:27
Политика
США мобилизовали спецподразделение на случай эвакуации Белого дома
Из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации, сообщило 16 апреля издание Newsweek.
Известия вчера в 23:50
Происшествия
В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом
В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 00:33
Авто
Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название
«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия вчера в 05:02
Происшествия
Алтайский депутат подрался с приставами при аресте его джипа
Судебные приставы накладывали 15 апреля в Горно-Алтайске арест на принадлежащий Кухтуекову автомобиль Lexus.
Тайга.инфо вчера в 04:49
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет вчера в 13:06