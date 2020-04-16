Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. На вопрос в программе «Познер» о том, есть ли даже минимальная вероятность дефолта, как в 1998 году, министр решительно ответил «нет».

Футбол Арангис сменит «Байер» на «Баварию» Мюнхенцы планируют заполучить игрока предстоящим летом. У него закончится контракт с «аспириновыми», пишет Radio Futuro.

Общество Пославший дачников «в один конец» чиновник уволен в Приморье Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства Приморья Сергей Максимчук, отвечая на вопрос граждан, как ездить на дачи в условиях режима самоизоляции, сказал, что ездить можно только в «один конец», чтобы остаться на даче до конца карантина.

Общество Историк моды Васильев пожаловался на «дурманящее» лечение в Коммунарке Историк моды и телеведущий Александр Васильев, госпитализированный в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких, рассказал о своем лечении и результате тестов на коронавирус. 2

Армия и оружие В России разрабатывают новый лёгкий фронтовой истребитель Ранее РСК «МиГ» разместила на портале госзакупок заказа на исследование «Аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы» со сравнением с зарубежными аналогами. 183

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,8K

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Армия и оружие Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. 4

Политика США мобилизовали спецподразделение на случай эвакуации Белого дома Из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации, сообщило 16 апреля издание Newsweek.