Экономика
РБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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с чего всё началось
Во вторник, 16 апреля, глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телепрограммы «Познер» заявил о том, что в России даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию невозможен дефолт, который случился в стране в 1998 году.Невские Новости16 апреля в 15:36
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Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
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Тело новорожденного ребенка обнаружили в реке в поселке Воскресенское в Новой Москве.
ТАСС 08:04
Политика
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В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтвердили 6060 новых случаев заражения вирусом COVID-19.
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Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 507
Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 507, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно отправилось в Египет
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вышло из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и отправилось в египетский Порт-Саид, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.
РИА Новости 12:09
Наука
Российский вирусолог опроверг невозможность синтеза коронавируса
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За сутки погибли два человека, они страдали онкологическими заболеваниями. Всего в Башкирии погибло 12 человек с диагностированным COVID-19.
ToDay News Ufa 07:00
Происшествия
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В Республике Алтай выявили два новых случая заражения COVID-19 Однако заболевшие уже уехали из региона 32-летний мужчина после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание.
АМИТЕЛ 12:14
Финансы
Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин.
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Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
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Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
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Вести.Ru 09:05
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Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Экономика
Набиуллина: вводить мораторий на вклады граждан никто не собирается
Москва, 17 апреля 2020, 19:50 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что никаких оснований для введения моратория на вклады граждан пока нет.
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РБК 12:13
Общество
Жителей Мордовии обяжут носить маски в магазинах и в транспорте
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Кокорин признался, что может перейти в Италию
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