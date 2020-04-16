с чего всё началось

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Политика Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период. 1,7K

Общество Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты. 786

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 73

Шоу-бизнес Mash: Заворотнюк идет на поправку По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. 106

Политика Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос США спасли «атакованный» Россией международный спутник Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1. 1

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 55

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 523

Общество В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки подтвердили 6060 новых случаев заражения вирусом COVID-19.

Общество В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 507 Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 507, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Наука Российский вирусолог опроверг невозможность синтеза коронавируса Российский ученый Александр Бутенко опроверг слова китайского коллеги Юань Чжимина о невозможности искусственного создания коронавируса. 3

Общество В Башкирии возросло число зараженных коронавирусом пациентов За сутки погибли два человека, они страдали онкологическими заболеваниями. Всего в Башкирии погибло 12 человек с диагностированным COVID-19. 64

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае снова удвоилось В Республике Алтай выявили два новых случая заражения COVID-19 Однако заболевшие уже уехали из региона 32-летний мужчина после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание.

Финансы Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин. 33

Политика Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.

Политика Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение. 3K

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 409

Экономика Набиуллина: вводить мораторий на вклады граждан никто не собирается Москва, 17 апреля 2020, 19:50 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что никаких оснований для введения моратория на вклады граждан пока нет. 1K