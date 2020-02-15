Экономика
РИА НовостиМинистр экономики Аргентины провел встречу с представителями МВФ
Министр экономики Аргентины, страны, испытывающей проблемы с выплатой долга, встретился с представителями МВФ, приехавшими в Буэнос-Айрес для анализа ситуации в экономике, говорится в сообщении министерства.
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Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки
Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
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В Сети появился тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
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Бузова поздравила Манукяна с Днем святого Валентина в образе медсестры
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного блогера Давида Манукяна с Днем святого Валентина в костюме сексуальной медсестры.
Спорт
Кулижников выиграл забег на 500 метров, Мурашов — 2-й
Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
Происшествия
В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены
Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Гаджеты
Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809
12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек
Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Здоровье
В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Египта сообщило о первом случае заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери
Армия и оружие
Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии
Армия и оружие
В России закончили госиспытания перспективной торпеды
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Гаджеты
Samsung представил линейку смартфонов Galaxy S20
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Хоккей
Спорный буллит Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»
Биатлон
В отношении биатлониста Устюгова IBU начало разбирательство
Накануне чемпионата мира по биатлону Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело по допингу в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, который завершил карьеру 6 лет назад.
Происшествия
В Перми уволили медбрата, который оставлял посты об убийстве ветеранов
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Экономика
Для нерезидентов РФ снизят НДФЛ
В Минфине предложили добавить исключение и установить 13% в отношении доходов нерезидентов «от осуществления трудовой деятельности».