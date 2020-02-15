Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинистр экономики Аргентины провел встречу с представителями МВФ

Министр экономики Аргентины, страны, испытывающей проблемы с выплатой долга, встретился с представителями МВФ, приехавшими в Буэнос-Айрес для анализа ситуации в экономике, говорится в сообщении министерства.
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Аргентинский министр встретился с представителями МВФ по теме долга

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