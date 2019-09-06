Политика
REGNUMМинистр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
Оскорбительное высказывание о внешности жены президента Франции позволил министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время своего выступления перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны. Об этом 6 сентября сообщает Bloomberg.
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Бразильский министр извинился за шутку о внешности жены президента Франции
Телеканал 360°вчера в 14:49
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Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости вчера в 17:41
Происшествия
В Вологодской области нашли двухлетнюю девочку
В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.
RT на русском вчера в 13:21
Общество
Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана
Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.
Интерфакс вчера в 23:59
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Беременная Саша Артемова напугала снимком отекших ног
Жена Евгения Кузина не скрывает, что тяжело переносит беременность из-за отеков и набранного веса.
StarHit.ru вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Дни.ру вчера в 14:51
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Единоборства
Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли взвешивание
Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.
Allboxing.ru вчера в 01:10
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Газета.Ru вчера в 23:12
Политика
Конгресс США призвал Трампа ввести новые санкции против России
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, сообщил «Стране Советов» эксперт онлайн.
Страна Советов on-line вчера в 02:20
Гаджеты
В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, названа цена
На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855.
Российская газета вчера в 10:57
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Армия и оружие
ВМС США запустили четыре баллистические ракеты Trident II
На этой неделе 4 и 6 сентября военно-морские силы (ВМС) США запустили с подводной лодки USS Nebraska четыре плановых испытательных пуска баллистических ракет Trident II морского базирования.
Телеканал 360° вчера в 17:03
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Кино
Уилл Смит вернулся в проект «Гениальность»
Культуромания вчера в 15:38
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Происшествия
AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X
Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X.
РБК вчера в 21:37
Общество
Из-за ливня с градом в Краснодаре остановились трамваи и троллейбусы
Краевой центр приходит в себя после разгула стихии Краснодар, 6 сентября. На столицу Кубани обрушился ливень и град.
Регион online вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой после 30 лет брака
ФАН вчера в 21:19
Политика
Путин проверит, как строится космодром Восточный
Президент России Владимир Путин в пятницу побывает на космодроме Восточный, где посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
ТАСС 05 сентября в 08:09
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
Независимая газета 05 сентября в 12:34
Транспорт
До экзамена ГАИ могут не допустить тех, кто ранее водил машину пьяным
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, согласно которым к экзамену ГАИ не допустят водителей, ранее управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
News.ru вчера в 15:28
Космос
В сентябре кировчане смогут увидеть в небе МКС
Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», при наблюдении невооружённым глазом МКС представляет собой яркую звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер.
Свойкировский.рф вчера в 01:18
Театры
После смерти Олега Табакова Александру Семчеву не дают роли в театре
OAnews вчера в 04:09
Происшествия
Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в митингах
Сотрудница МВД сказала, что в этом случае дети никуда не смогут поступить, а на работе у их родителей возникнут проблемы.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым 05 сентября в 06:49