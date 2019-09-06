Политика

REGNUMREGNUMМинистр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

Оскорбительное высказывание о внешности жены президента Франции позволил министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время своего выступления перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны. Об этом 6 сентября сообщает Bloomberg.
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