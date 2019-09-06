Политика
REGNUMМинистр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
Оскорбительное высказывание о внешности жены президента Франции позволил министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время своего выступления перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны. Об этом 6 сентября сообщает Bloomberg.
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Политика
Демпартия США начала расследование планов Трампа провести G7 на его курорте во Флориде
Речь идет о планах президента провести следующий саммит Группы семи (G7) на принадлежащем ему курорте во Флориде Trump National Doral Miami Golf Resort.
ТАСС 14:41
Футбол
Россияне обыграли шотландцев в отборе на Евро-2020
Команда Станислава Черчесова одержала волевую победу в гостях над Шотландией - 2:1. Голы у россиян забили Артем Дзюба и Юрий Жирков.
Российская газета 16:42
Транспорт
МВД предложило изменить правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Театры
В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости 13:28
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Общество
Нижегородские приставы взяли священника в рейд по взысканию алиментов
Судебные приставы в Нижегородской области взяли с собой в рейд по взысканию алиментов протоиерея местного храма Виктора Полякова.
News.ru 14:33
Политика
Орешкин выступил за выход России и Белоруссии на единый рынок газа
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции.
Газета.Ru 15:23
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Российская газета 13:43
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Здоровье
В США зарегистрировали третий случай смерти, вызванный курением вейпа
Третий случай смерти в результате лёгочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет зарегистрирован Центром по контролю и профилактике заболеваний США в американском штате Индиана.
REGNUM 16:53
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Общество
В Минздраве назвали сроки закупки зарубежных лекарств для детей
Минздрав определил ориентировочную потребность в лекарственных препаратах, которые нужно закупить за границей, договор о поставке препаратов находится в стадии согласования, примерный срок поставки лекарств - конец октября этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости 16:12
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Наука
У берегов Японии нашли новый вид китов
Группа японских и американских ученых установили, что киты, которых китобои с японского острова Хоккайдо называют Kurotsuchikujira, относятся к неизвестному науке виду из рода плавунов.
МедиаПоток 04 сентября в 11:42
Происшествия
Суд вынес приговор Константину Котову
News.ru вчера в 11:38
Общество
Сын Маслякова стал владельцем КВН
Александр Масляков-младший стал владельцем половины компании АМИК ("Александр Масляков и Компания"), которая выпускает КВН, передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическую систему "СПАРК".
Газета.Ru 08:44
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском 15:49
Футбол
Роналду заработает €162 млн по контракту с Nike
Ранее появлялась информация, что Роналду подписал с Nike пожизненный контракт на 24 миллиона долларов в год.
Metaratings 13:36
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40