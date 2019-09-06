Политика

REGNUMREGNUMМинистр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

Оскорбительное высказывание о внешности жены президента Франции позволил министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время своего выступления перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны. Об этом 6 сентября сообщает Bloomberg.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:52, Вашингтон
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Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
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В Британском городе Брэдфорд мужчина стал виновником смертельного ДТП из-за паука. Об этом 6 сентября сообщило издание DailyMail.
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Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
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Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
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Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
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Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому

Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
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Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
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