Политика
REGNUMМинистр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
Оскорбительное высказывание о внешности жены президента Франции позволил министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время своего выступления перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны. Об этом 6 сентября сообщает Bloomberg.
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Бразильский министр извинился за шутку о внешности жены президента Франции
Телеканал 360°вчера в 14:49
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Политика
Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 19:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Футбол
Рэшфорд о расизме: «Ситуация скорее ухудшается»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался относительно расизма.
Sports.ru вчера в 15:08
Теннис
US Open. Медведев и Надаль вышли в финал
В пятницу на US Open Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и первым из русских игроков после Марата Сафина вышел в финал «Шлема».
Sports.ru вчера в 11:23
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Происшествия
В Великобритании паук спровоцировал смертельное ДТП
В Британском городе Брэдфорд мужчина стал виновником смертельного ДТП из-за паука. Об этом 6 сентября сообщило издание DailyMail.
Известия 00:00
Общество
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.
RT на русском 01:02
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Политика
Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией
Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
Дума ТВ вчера в 03:41
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о заключении
Взгляд.ру 03:21
Шоу-бизнес
Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Пригожина
Певица Валерия рассказала, в начале ее отношений с продюсером Иосифом Пригожиным, у нее случился выкидыш.
Взгляд.ру вчера в 11:11
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Общество
Синоптики рассказали о погоде в День города в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в День города 7 сентября.
Известия вчера в 23:17
Гаджеты
Nokia представила на IFA пять новинок
В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек 05 сентября в 14:15
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.
Пятый канал вчера в 21:21
Футбол
Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Гаджеты
Модули DDR4 SDRAM на чипах Samsung A-die начали появляться в продаже
Первые модули на чипах M-die добрались до розницы в июне, а на днях в продаже была замечена память, где применяются наиболее прогрессивные на данный момент микросхемы Samsung A-die.
3DNews вчера в 14:10
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Гаджеты
Apple обвинила Google в запугивании владельцев iPhone
На днях Apple решила ответить на это и заявила, будто Google преувеличивает проблему и зря запугивает владельцев iPhone.
Ferra 03:44
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Приморский край в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, накроет тайфун «Линлин». Его облачные спирали ожидают в крае в ночь на субботу.
Известия 04 сентября в 07:18
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41