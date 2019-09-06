Политика
REGNUMМинистр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
Оскорбительное высказывание о внешности жены президента Франции позволил министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время своего выступления перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны. Об этом 6 сентября сообщает Bloomberg.
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Футбол
Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.
Газета.Ru 17:12
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru 12:59
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
Газета.Ru 04:28
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Экономика
Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Общество
Гороскоп на 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Что звезды обещают всем знакам зодиака 5 сентября 2019.
SM News 04 сентября в 10:22
Автоспорт
Квят стал шестым в первой практике «Гран-при Италии»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари".
Pravda.Ru 07:58
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта
Gazeta.SPb 17:36
Наука
Ученые выяснили, как запускать регенерацию сердца
Naked Science 08:59
Хоккей
«Магнитка» объявила об отставке Яндача. Команду возглавил Воробьев
Магнитогорский «Металлург» объявил об отставке главного тренера Йозефа Яндача.
Sports.ru 14:55
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Футбол
Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Вести.Ru 13:12
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Космос
Австралийцы получили деньги на глобальную сеть своих наноспутников
Красная весна 15:07
Происшествия
Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом
Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году.
Телеканал 360° 11:00
Общество
Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе
Как сообщалось, в мае текущего года Собянин открыл на территории МГСУ плавательный комплекс.
Интерфакс 12:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин поделилась пикантным фото с мужем Александром Цекало
Александр Цекало и Дарина Эрвин Александр Цекало души не чает в молодой жене, что можно заметить, как по его влюбленному взгляду на фотографиях, так и по интервью, в которых он с теплотой отзывается о супруге.
Вокруг ТВ 09:34