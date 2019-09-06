Политика

REGNUMREGNUMМинистр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

Оскорбительное высказывание о внешности жены президента Франции позволил министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время своего выступления перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны. Об этом 6 сентября сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

В Бразилии вновь оскорбили Брижит Макрон

ТАСС05:42

Министр экономики Бразилии признал жену Макрона «безобразной»

Газета.Ru14:13

Министр экономики Бразилии вслед за президентом оскорбил Брижит Макрон

Говорит Москва00:59

Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона

РБК07:08

Неверный ракурс: над женой Макрона снова зло подшутили

Вести.Ru04:44

Министр из Бразилии обозвал супругу Макрона «безобразной»

Росбалт00:48

Бразильский министр извинился за шутку о внешности жены президента Франции

Телеканал 360°14:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:39, Вашингтон
Футбол

Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.
Газета.Ru 17:12
Футбол

«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»

Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru 12:59
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика

Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Газета.Ru 04:28
Происшествия

Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц

ТАСС 12:26
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Футбол

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

Говорит Москва 15:46
Политика

Путин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

РБК 15:53
Происшествия

Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы

В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Экономика

Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая

В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Экономика

В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Общество

Гороскоп на 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Что звезды обещают всем знакам зодиака 5 сентября 2019.
SM News 04 сентября в 10:22
Автоспорт

Квят стал шестым в первой практике «Гран-при Италии»

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари".
Pravda.Ru 07:58
Музыка

Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта

Gazeta.SPb 17:36
Наука

Ученые выяснили, как запускать регенерацию сердца

Naked Science 08:59
Хоккей

«Магнитка» объявила об отставке Яндача. Команду возглавил Воробьев

Магнитогорский «Металлург» объявил об отставке главного тренера Йозефа Яндача.
Sports.ru 14:55
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Футбол

Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Вести.Ru 13:12
Политика

Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков

Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 7%

Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Космос

Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем

Газета.Ru 17:22
Происшествия

Жертвами выехавшей на тротуар машины в Берлине стали четверо человек

Известия 15:47
Космос

Австралийцы получили деньги на глобальную сеть своих наноспутников

Красная весна 15:07
Происшествия

Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом

Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Шоу-бизнес

Валерия потеряла ребенка от Пригожина

Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году.
Телеканал 360° 11:00
Общество

Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе

Как сообщалось, в мае текущего года Собянин открыл на территории МГСУ плавательный комплекс.
Интерфакс 12:39
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин поделилась пикантным фото с мужем Александром Цекало

Александр Цекало и Дарина Эрвин Александр Цекало души не чает в молодой жене, что можно заметить, как по его влюбленному взгляду на фотографиях, так и по интервью, в которых он с теплотой отзывается о супруге.
Вокруг ТВ 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брижит Макрон
Супруга французского политика Эмманюэля Макрона, 25-го президента Франции. По профессии - преподаватель французского языка и латыни в средней школе. Первая леди Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жаир Болсонару
Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное