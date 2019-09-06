Политика
Газета.RuМинистр экономики Бразилии признал жену Макрона «безобразной»
Чиновник пошутил, что 66-летняя Брижит Макрон "действительно безобразна", что до него высказал не только президент, но и посол туризма Рензо Грейси. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбил супругу президента Франции Брижит на встрече с бизнесменами в бразильском Форталезе.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов ждут на свадьбе 300 гостей
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже через неделю, а ведь еще совсем недавно многие были уверены, что театральный режиссер и известная телеведущая общаются только лишь ради пиара.
МонаВиста 12:32
Происшествия
Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Агентство Москва 09:28
Общество
Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом
Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.
Lenta.ru 13:45
Транспорт
МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
РИА Новости 14:02
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Технологии
В веб-версии «Сбербанк Онлайн» разрешили менять пин-коды карт
Сбербанк ввел возможность изменения пин-кода карт через веб-версию «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает ТАСС по информации компании.
Моя Москва.онлайн 11:19
Космос
Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн
347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Петербургский депутат получил арест за мат на предвыборной агитации
Кандидат в депутаты петербургского муниципалитета Смольнинское Ярослав Костров по решению Смольнинского районного суда арестован на пять суток за мелкое хулиганство — публичную нецензурную брань во время предвыборной агитации.
Инфо24 15:23
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Футбол
Роналду заработает 162 млн евро по контракту с Nike
По данным источника, португальская звезда за время действия контракта с 2016 по 2026 годы получил около 162 млн евро.
Sport.ru 14:30
Происшествия
Памфилова отбилась от нападавшего стулом
Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко».
РБК 10:16
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском вчера в 04:12
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Москву в подготовке вторжения
Спикер Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в том, что она отрабатывает сценарий ведения боевых действий на Украине.
Газета.Ru 05:39
Политика
Пентагон призвал Запад помешать России подорвать международный порядок
Глава Пентагона США Марк Эспер призвал Запад помешать попыткам России подорвать международный порядок.
Газета.Ru 10:34
Происшествия
В детской поликлинике Челнов посетители подрались в очереди к педиатру
БИЗНЕС Online 07:29
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Единоборства
Хабиб разделся для попадания в вес
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов снял одежду, чтобы попасть в вес перед поединком против американца Дастина Порье, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 02:33
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Армия и оружие
Впервые в истории армии США две сестры стали генералами
Ранее в американской армии звания генерала уже добивались отцы и сыновья, а также супруги, но сестры получили это звание впервые за 244-летнюю историю вооруженных сил страны, отмечает USA Today.
РБК 09:17
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 04 сентября в 15:17