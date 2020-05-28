Общество
РИА НовостиМинистр экономики Бурятии извинилась за фразу «с голоду никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "Никто не умер от голода", которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook она опубликовала пост, в котором изложила свою версию произошедшего на заседании и заявила, что её слова оказались вырванными из контекста.Аргументы и Факты - Бурятиявчера в 06:47
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Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
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В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости
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