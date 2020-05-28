Общество
РИА НовостиМинистр экономики Бурятии извинилась за фразу «с голоду никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "Никто не умер от голода", которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook она опубликовала пост, в котором изложила свою версию произошедшего на заседании и заявила, что её слова оказались вырванными из контекста.Аргументы и Факты - Бурятиявчера в 06:47
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Министр экономики Бурятии принесла извинения за высказывание о недостатке средств у населения
Байкал Медиа Консалтингвчера в 04:09
Министр экономики Бурятии извинилась в соцсетях за неосторожную фразу
Информ Полис onlineвчера в 04:40
Министр экономики Бурятии ответила депутату Хурала на его панические настроения
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 03:50
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Здоровье
У проживающих в двух тульских соцучреждениях нашли коронавирус
Министерство труда и социальной защиты Тульской области сообщает, что проживающие Товарковского дома-интерната для престарелых и Комплексного центра соцобслуживания №3 заразились коронавирусом.
Тульская пресса 08:22
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
Отказ россиян от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня 08:33
Экономика
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
RT на русском 11:12
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Лучшим фильмом последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:34
Политика
В Германии устали от американских угроз: в парламенте предлагают наложить санкции на США
В парламенте набирает силу протест против угроз Вашингтона по поводу новых санкций из-за «Северного потока-2».
Новостной фронт 07:01
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Происшествия
Челябинец выстрелил в инструктора по стрельбе и покончил с собой
34-летний мужчина умышленно произвел несколько выстрелов в инструктора. После этого нападавший сам свел счеты с жизнью.
Эхо Москвы в Челябинске 06:13
Политика
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Происшествия
Колокольцев наградил задержавших участников стрельбы на юге Москвы полицейских медалями и грамотами
Сотрудники полиции получили медали и грамоты за задержание участников стрельбы на юге Москвы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Агентство Москва 05:56
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
RT на русском 09:16
Автоспорт
«Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США
Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.
Чемпионат 06:51
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости вчера в 11:48
Экономика
Криптовалюту в России могут легализовать
Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку при Государственной Думе РФ, на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" опроверг информацию о том, что в нижней палате парламента планируют запретить криптовалюту.
Долг.рф вчера в 09:00
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины
Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 11:25
Политика
Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков
Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
Футбол
Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»
RT на русском 11:00
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Игры
Названа дата презентации PlayStation 5
Lenta.ru 11:24