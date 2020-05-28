с чего всё началось

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "Никто не умер от голода", которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.

Здоровье У проживающих в двух тульских соцучреждениях нашли коронавирус Министерство труда и социальной защиты Тульской области сообщает, что проживающие Товарковского дома-интерната для престарелых и Комплексного центра соцобслуживания №3 заразились коронавирусом. 4

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 33

Общество Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38 На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости. 506

Армия и оружие Армия получит 76 модернизированных Су-34 До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия». 1

Экономика Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов. 3

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия Лучшим фильмом последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть», сообщает ToDay News Ufa. 11

Общество В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры «С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС. 112

Политика Россия планирует расширить свои базы в Сирии У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. 387

Общество Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. 2,2K

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения. 57

Автоспорт «Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.

Экономика Криптовалюту в России могут легализовать Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку при Государственной Думе РФ, на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" опроверг информацию о том, что в нижней палате парламента планируют запретить криптовалюту.

Общество В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.

Политика Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 51