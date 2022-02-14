ПРАЙММинистр экономики ФРГ Хабек призвал снизить зависимость страны от газаМинистр экономики ФРГ Робер Хабек, выступая во время визита в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, заявил, что страна должна снизить степень зависимости от газа.ПРАЙМХабек отметил, что события на рынке газа последних месяцев показали необходимость создания других рамочных условий, и указал на повышенную восприимчивость к кризисам.РИА НовостиВ сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку в $1 000 за тысячу кубометров, а в октябре - $2 000.ТАСС"Тот факт, что Германия, федеральное правительство, государственный сектор, по сути, не имеют никаких возможностей, чтобы гарантировать надежность поставок в газовом секторе, представляет неприемлемую ситуацию", - приводит агентство слова политика.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГлава Минэкономики Германии призвал уменьшить зависимость ФРГ от газаНародные новости14:16Министр экономики Германии Хабек призвал снизить зависимость страны от газаРИА Новости12:06Глава Минэкономики ФРГ призвал изменить политику относительно поставок газаТАСС08:26Министр экономики ФРГ Хабек призвал снизить зависимость страны от газаПРАЙМ11:42Показать ещёОценить3Поделиться