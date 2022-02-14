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Министр экономики ФРГ Хабек призвал снизить зависимость страны от газа

Министр экономики ФРГ Робер Хабек, выступая во время визита в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, заявил, что страна должна снизить степень зависимости от газа.
ПРАЙМ
Хабек отметил, что события на рынке газа последних месяцев показали необходимость создания других рамочных условий, и указал на повышенную восприимчивость к кризисам.
РИА Новости
В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку в $1 000 за тысячу кубометров, а в октябре - $2 000.
ТАСС
"Тот факт, что Германия, федеральное правительство, государственный сектор, по сути, не имеют никаких возможностей, чтобы гарантировать надежность поставок в газовом секторе, представляет неприемлемую ситуацию", - приводит агентство слова политика.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава Минэкономики Германии призвал уменьшить зависимость ФРГ от газа
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Министр экономики Германии Хабек призвал снизить зависимость страны от газа
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Министр экономики ФРГ Хабек призвал снизить зависимость страны от газа
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