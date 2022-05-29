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Министр экономики ФРГ Хабек заявил о крахе единства Евросоюза по санкциям против России

В Евросоюзе наметился крах единства по вопросу санкций против России.
Lenta.ru
Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек заявил, что единство Евросоюза в вопросе антироссийских санкций начинает "рушиться".
Комсомольская правда
Вице-канцлер призвал ФРГ выступить с единой позицией на саммите вместо того, чтобы воздерживаться на голосовании из-за внутренних разногласий.
РЕН ТВ
В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
РИА Новости

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