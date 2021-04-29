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Экономика

Министр экономики ФРГ не исключил роста потребности в российском газе

Министр экономики Германии Петер Альтмайер считает, что потребности ФРГ в российском природном газе в последующие годы, скорее всего, вырастут.
RT на русском
«Потребности в последующие годы скорее вырастут, потому что мы в Германии выходим из атомной энергетики, из угольной энергетики, нам нужно больше газа», — сказал министр.
Lenta.ru
В ФРГ подчеркнули, что страна по-прежнему нуждается в надежных поставках газа из России.
Lenta.ru

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия за всю историю поставила Германии более 1 трлн куб. м газа.

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