ИнтерфаксМинистр экономики ФРГ призвал Канаду вернуть турбину для «Северного потока»Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину для газопровода "Северный поток", которая в настоящий момент находится на ремонте в Монреале.ИнтерфаксВ середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула после ремонта турбины для «Северного потока», которые используются на точке входа – компрессорной станции «Портовая».Ведомости14 июня «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа из-за задержки компанией Siemens ремонта газоперекачивающих турбин.РБКТакже отмечается, что график и план работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВPravda.RuПятый каналREGNUMВоенное обозрениеФАНYakutsk.ruAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаВечерняя МоскваИзвестияПолитика СегодняРЕН ТВГазета.RuНародные новостиInfinicaЭкономика сегодняКапитал страныПодробнее о событииБерлин нашел способ вернуть силу «Северному потоку»Взгляд.рувчера в 16:55Вице-канцлер Германии попросил Канаду отдать турбину «Северного потока»РБКвчера в 07:15Министр экономики ФРГ Хабек предложил Канаде решение вопроса с турбиной «Северного потока»РИА Новостивчера в 06:27Глава Минэкономики ФРГ призвал Канаду решить вопрос с турбиной для «Северного потока»RT на русскомвчера в 06:46Глава Минэкономики ФРГ призвал Канаду решить вопрос с турбиной для «Северного потока»ТАССвчера в 06:49Глава Минэкономики ФРГ призвал Канаду решить вопрос с турбиной для «Северного потока»Life.ruвчера в 05:45Вице-канцлер Германии Хабек призвал Канаду решить вопрос с турбиной для «Северного потока»Газета.Ruвчера в 05:24Показать ещёОценить1,9KПоделиться