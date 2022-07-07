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Министр экономики ФРГ призвал Канаду вернуть турбину для «Северного потока»

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину для газопровода "Северный поток", которая в настоящий момент находится на ремонте в Монреале.
Интерфакс
В середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула после ремонта турбины для «Северного потока», которые используются на точке входа – компрессорной станции «Портовая».
Ведомости
14 июня «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа из-за задержки компанией Siemens ремонта газоперекачивающих турбин.
РБК
Также отмечается, что график и план работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
Комсомольская правда

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