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Министр экономики ФРГ заявил о неполном обеспечении страны газом на зиму

Германия еще не полностью обеспечила поставки газа на будущую зиму, заявил министр экономики страны Роберт Хабек, сообщает Tagesschau.
РБК
«Если нам не удастся получить больше газа для следующей зимы и если поставки из России прекратятся, то нам не хватит газа для отопления домов и для промышленности», — сказал министр.
RT на русском
Глава Минэкономики посетит Катар, ОАЭ, где проведет переговоры по вопросам энергопоставок.
ТАСС
Курс на снижение зависимости от российского газа взяла не только Германия, но и другие страны Европы.
РБК

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Германия не обеспечила себя газоснабжением на следующую зиму — Хабек
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