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Министр экономики Японии Хагиуда заявил, что Токио сохранит интересы в проекте «Сахалин-2»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио сохраняет интересы в проекте «Сахалин-2» после постановления правительства России о создании нового оператора.
Lenta.ru
"Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась", — сказал министр журналистам.
РИА Новости
В среду правительство России постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2"— ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске.
РИА Новости
Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Министр экономики Японии Хагиуда заявил, что Токио сохранит интересы в проекте «Сахалин-2»
Lenta.ru23:38
Япония намерена сохранить свое участие в проекте «Сахалин-2»
ТАСС22:06
Япония заявила о намерении сохранить интересы в «Сахалине-2»
Взгляд.ру22:44
Япония планирует сохранить доли в «Сахалине-2» после перевода проекта в российскую юрисдикцию
Коммерсантъ22:41
Япония надеется сохранить свое участие в проекте «Сахалин-2»
ФАН22:18
Министр экономики Японии Хагиуда: Токио хочет сохранить участие в проекте «Сахалин-2»
Газета.Ru22:14
Глава минэкономики Японии Хагиуда: Токио настроен на сохранение интересов в «Сахалине-2»
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