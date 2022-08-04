Церемония прощания с погибшей полковником Ольгой Качурой, которой Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России, была сорвана из-за обстрела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной, заявил, что западный политик забыл, кто победил во Второй мировой войне, и история повторится.
Модель внутренней части карликовой планеты, разработанная командой, показала уникальную последовательность: Церера сначала была холодной, а затем нагревалась из-за распада радиоактивных элементов, таких как уран и торий.