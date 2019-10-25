Политика

КоммерсантъКоммерсантъМинистр экономики Японии подал в отставку

В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией. Он написал заявление об уходе из-за обвинений в подкупе избирателей, сообщает агентство «Киодо».
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
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