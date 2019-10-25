Политика

Вести.RuВести.RuИз-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
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Министр экономики Японии подал в отставку на фоне скандала

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Японский министр ушел в отставку после скандала с подкупом избирателей

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Куратор связей с Россией в кабмине Японии уволился из-за истории с дынями

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News.ruвчера в 20:17

Абэ извинился перед народом за отставку министра, обвиняемого в подкупе избирателей

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