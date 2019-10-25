Политика

ТАССТАССМинистр экономики Японии подал в отставку из-за скандала

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже сообщил журналистам, что принял отставку Сугавары и объявил, что новым главой ведомства станет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма, который в прошлом занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
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ТАССвчера в 20:26
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Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений

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Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию в связи с переходом на другую работу.
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