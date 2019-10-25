Политика
ТАССМинистр экономики Японии подал в отставку из-за скандала
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже сообщил журналистам, что принял отставку Сугавары и объявил, что новым главой ведомства станет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма, который в прошлом занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
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Политика
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ
В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.
REGNUM 07:41
Кино
Названы актеры-претенденты на премию «Оскар»
RuNews24.ru вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой
18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер 06:33
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество
Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.
РБК 00:27
Общество
Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России
Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".
РИА Новости 08:13
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Политика
Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
РЕН ТВ 06:49
Энергетика
Сын Патрушева покинул пост замглавы «Газпром нефти»
Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию в связи с переходом на другую работу.
Интерфакс 08:30
Политика
75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов
Пятый канал 01:08
Шоу-бизнес
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экспресс газета 03:15
Общество
Степные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана
Как рассказали волонтеры на странице организации, степные орлы буквально разоряют их дорогими sms.
Российская газета 06:39
Происшествия
В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае
RT на русском 08:57
Происшествия
В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»
Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
РИА Новости 03:43
Армия и оружие
В Польше испугались повторить судьбу курдов
Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
Взгляд.ру 08:53
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет
Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Москва 24 06:43
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19
Общество
Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe
Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
RT на русском 08:19
Политика
На пост главы администрации Симферополя претендуют два кандидата
На должность главы администрации Симферополя претендуют два кандидата: директор МУП «Метроград» Елена Проценко и министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов, передают «РИА Новости (Крым)».
Аргументы и Факты - Крым 07:12
Общество
Туристка ищет влюбленных, чья помолвка случайно попала на ее снимки в Риме
Студентка из Канады Алисия Савар-Уилле разыскивает влюбленную пару, чья помолвка произошла за ее спиной, когда она позировала возле фонтана Треви в Риме, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 16:52
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.
РИА Новости 08:23
Шоу-бизнес
Настя Каменских заставляет Потапа бегать в 6 утра
Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
Wday.ru 08:36
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери
Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
ТАСС 06:51
Происшествия
Перестрелка произошла у супермаркета в Харькове, есть погибший
Днем в пятницу, 25 октября, в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб мужчина.
Rusvesna.su 08:40