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РБКРБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

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В России дефолт 1998 года не повторится

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Министр Решетников оценил вероятность дефолта и роста безработицы в России

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Глава Минэкономразвития исключил вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом

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После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Газета.Ru 07:15
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Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
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Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

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В Италии рассчитывают разрешить тренировки футболистам с 4 мая

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Вывозной рейс из Катманду в Москву запланирован на 20 апреля

"Вылет рейса № ABG9004 Катманду - Москва запланирован на 20 апреля 2020 года в 12:40 (местное время)", - говорится в сообщении.
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В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

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Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

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Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями

Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
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Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
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Происшествия

В Мурманской области за сутки выявлено 137 случаев коронавируса

В Мурманской области за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 137.
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Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
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Бывший новосибирский хоккеист Старченко обматерил мэра Новокузнецка

Николай Старченко обругал матом мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.
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Шоу-бизнес

Шоумен Александр Гудков собирается жениться

Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Политика

Президент Путин сегодня выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

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В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек

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Как стало известно 47news, в половине шестого вечера 16 апреля, в здании на Салова,66 где базируется 3-й батальон ГИБДД, сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан командир 1-го батальона, подполковник Константин Корой.
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Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы

О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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