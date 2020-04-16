Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Происшествия Самолёт из Москвы в Южно-Сахалинск «заминировал» аноним Южно-Сахалинск, 17 апреля 2020, 04:03 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 17 апреля эвакуировали пассажиров и экипаж с самолёта рейса SU-1742, прибывшего из Москвы — спецслужбы получили сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.

Политика Путин объявил о переносе парада Победы Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24». 2,4K

Здоровье В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт. 40

Общество «Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании. 163

Происшествия На складе Большого театра обнаружили тело мужчины На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. 24

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 526

Космос Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн. 2

Авто Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название «Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда. 33

Кино Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов» Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал, кто из актеров снимается в седьмом сезоне телепроекта. 70

Общество В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды. 5

Футбол Футбол сегодня: в Беларуси стартует 5-й тур Высшей лиги Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где стартует 5-й тур Высшей лиги. В 17:30 мск начнётся матч между «Энергетиком-БГУ» и «Городеей».

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,7K

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

Происшествия Житель Бурятии украл 20 соседских яков К двум годам условного лишения свободы приговорили жителя Окинского района в Бурятии, мужчина при выпасе своего скота украл 20 яков у соседа.

Происшествия В Петербурге задержан командир батальона ГИБДД с 200 тысячами рублей Как стало известно 47news, в половине шестого вечера 16 апреля, в здании на Салова,66 где базируется 3-й батальон ГИБДД, сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан командир 1-го батальона, подполковник Константин Корой. 3

Здоровье Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. 3

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 706

Политика МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей. 4,5K