Экономика

РБКРБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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"Министр экономического развития бредит?": Пронько указал Решетникову на реальное положение бизнеса в стране

Царьградвчера в 12:45

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

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Глава Минэкономразвития исключил вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом

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Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

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Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

РИА Новости16 апреля в 15:19
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В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
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В России создали мини-ПК на процессоре «Байкал»

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Экономика

Власти США закупили 20 млн масок по завышенным ценам

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Общество

540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
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США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая

News.ru вчера в 14:33
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
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Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
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Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
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Религия

В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение

Коммерсантъ 16:59
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Общество

В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции заявил, что число смертей от коронавируса держится на уровни 60-ти случаев в сутки.
Pravda.Ru 16 апреля в 09:07
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Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
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Политика

Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России

Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04
Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
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Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Наука

Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям

N+1 вчера в 14:00
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18:49
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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Религия

Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

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Здоровье

В Приморье бизнесмены передали медикам средства индивидуальной защиты

В министерстве здравоохранения Приморья отмечают, что сегодня медики обеспечены средствами индивидуальной защиты персонала и кожными антисептиками, однако любая помощь в непростой эпидемической ситуации важна.
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Политика

В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана

Москва, 18 апреля 2020, 20:03 — REGNUM Самолет с гуманитарным грузом из Узбекистана приземлился в Шереметьево, сообщили 18 апреля в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
REGNUM 13:03
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Политика

Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
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Авто

Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекретили

Получив более 3-х метров пространства между осями, (3180 миллиметров, у кроссовера Teramont — 2979 миллиметров), Volkswagen Viloran стал самой крупной машиной, построенной на модульной платформе MQB.
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Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей

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Глава Башкирии утвердил допмеры по борьбе с коронавирусом

Радий Хабиров утвердил дополнительные меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции в Башкирии.
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Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

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В Бурятии за сутки три человека заразились коронавирусом

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на три человека и достигло 115, сообщает минздрав республики.
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Общество

В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама

В самолете прилетит около 200 человек. На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск.
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Экономика

Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР

Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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