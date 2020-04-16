Экономика
РБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Общество
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор
Крым в срочном порядке развернет дополнительный обсерватор по коронавирусу, существующие заполняются быстрее планируемого, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
РИА Новости 06:14
Армия и оружие
В США определились с ценой и сроками разработки МБР нового поколения
В США собрались приступить к разработке межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения в рамках реализации программы стратегического сдерживания.
Военное обозрение вчера в 05:15
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Здоровье
Путин поблагодарил строителей за возведение новых медцентров
Моя Москва.онлайн вчера в 10:23
Наука
Ученые создали новый материал для твердых баков водородных автомобилей
Вашингтон, 18 апреля 2020, 11:57 — REGNUM Сверхпористый твердый материал, который можно использовать для создания нового поколения топливных баков автомобилей, работающих на водороде или метане, создали американские химики из Северо-Западного университета в Эванстоне (США).
REGNUM 06:07
Общество
Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в Москве подтвердили 2649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:29
Наука
В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу
В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу.
Lenta.ru 02:50
Общество
За сутки в России выявили 4785 новых случаев коронавируса
За сутки в России подтверждены 4785 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
Газета Кемерова 04:17
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Политика
Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Технологии
Обновления для Windows 10 станут модульными
По мнению WindowsLatest, новый формат выпуска обновлений позволит Microsoft избавиться от многих проблемы в работе Windows 10, выпуская апдейты на рынок по мере необходимости.
RuNews24.ru вчера в 05:07
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru вчера в 07:13
Общество
В Нижегородской области выявлено 517 случаев заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 18 апреля 2020, 13:27 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 апреля подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 06:27
Кино
Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку
Inc-news.ru 05:48
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru 16 апреля в 13:44
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Религия
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
Общество
Россия вошла в десятку лидирующих по заражению коронавирусом стран
Россия заняла десятое место в списке стран, где на текущий момент зарегистрировано наибольшее количество зараженных коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
РБК 06:04
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Здоровье
В Ульяновской области 75% случаев заражения приходится на один район
Большинство установленных случаев заражения приходится на Карсунский район — 101, или 74,2% от общего числа подтверждённых.
REGNUM вчера в 07:14
Армия и оружие
Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника
Piter.tv вчера в 08:06
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Общество
В Норвегии на перевале под ледником найдены редкие артефакты викингов
Растаявший ледник открыл сотни археологических редкостей времен римлян и викингов на одном из забытых горных перевалов Норвегии, 16 апреля сообщает HeritageDaily.
ИА Красная Весна 16 апреля в 17:12
Общество
В Прикамье выявили 26 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
ВЕТТА 03:50