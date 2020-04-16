Экономика
РБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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Происшествия
Коронавирус подтвердился у водителя маршрутного автобуса в Воронеже
Коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, возможно, заразился на рабочем месте, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости вчера в 14:16
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Здоровье
В Башкирии от коронавируса скончались еще два пациента
На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о двух погибших жителях республики от COVID-19 за последние сутки.
Телеканал UTV 06:11
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
Газета.Ru 04:51
Общество
В России за сутки от коронавируса погибли 40 человек
40 человек с коронавирусом умерли в России за сутки. Данные предоставил оперативный штаб. Больше всего погибших в Москве — 21 человек.
FlashNord 04:33
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Армия и оружие
75 лет назад советская подлодка Л-3 потопила немецкий корабль «Гойя»
16 апреля 1945 года советская подлодка Л-3 под командованием Владимира Коновалова в Данцигской бухте торпедировала немецкий транспортный корабль "Гойя".
Газета.Ru 16 апреля в 01:51
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» передумал покупать Кейна
Ранее сообщалось, что из-за долгов "Тоттенхэм" может продать Кейна в "Манчестер Юнайтед" за £ 200 млн.
Soccer.ru 05:38
Общество
В Прикамье выявили еще 26 заболевших коронавирусом
Оперштаб Пермского края сообщил, что в регионе 18 апреля выявили еще 26 заболевших коронавирусной инфекцией.
Новости Перми 59.ru 03:42
Общество
Россия вошла в десятку самых зараженных коронавирусом стран
Еще 13 апреля Россия была на 15-м месте среди стран по количеству заболевших коронавирусом, а уже сегодня, 18 апреля наша страна вошла в десятку этого антирейтинга.
ТюменьPRO 06:58
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Футбол
Радимов предложил «Спартаку» подписать Марадону на место Шюррле
Наставник второй команды «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на информацию о том, что московский «Спартак» не станет выкупать у дортмундской «Боруссии» права на полузащитника Андре Шюррле.
Евро-футбол.ру 04:16
Футбол
Фернандиньо назвал самых сложных оппонентов в карьере
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо назвал футболистов, противостоять которым ему было сложее всего.
Чемпионат 03:38
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости вчера в 08:48
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru 16 апреля в 04:37
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Общество
Доктор Мясников рассказал о судьбе нового коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и останется с человечеством навсегда, заявил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, говоря о судьбе инфекции.
ФАН 03:47
Общество
В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
Общество
В Петербурге подтверждена восьмая смерть пациента с коронавирусом
В Комитете по здравоохранению Петербурга подтвердили восьмую смерть пациента с коронавирусом.
АБН 06:32
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Киберспорт
Virtus.pro сыграет в финале верхней сетки ESL One Los Angeles 2020
Virtus.pro обыграла Team Spirit в первом матче верхней сетки плей-офф ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2. Коллектив Алексея «Solo» Березина победил со счетом 2:0 и прошел в финал виннеров.
Спорт-Экспресс вчера в 14:54
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54