Экономика
РБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Здоровье
Оперативный штаб СО: определены направления работы на ближайшие дни
В среду, 15 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
НИА Самара 15 апреля в 12:42
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Экономика
Истекшие банковские карты разрешили использовать до 1 июля
Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года.
9111.ru 05:49
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Здоровье
В Петербурге более чем у 100 медработников выявлен коронавирус
У более чем сотни врачей, медсестер и санитаров в Петербурге подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Тюменское военное училище закрыли на карантин из-за очага коронавируса
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) стало одним из очагов заражения коронавирусом.
Российская газета 02:53
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Общество
Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии
Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса.
РБК 05:53
Авто
«АвтоВАЗ» снова может остановить производство
Главный завод, расположенный в Тольятти, может остановить свою работу 20 апреля, в понедельник.
Вечерний курьер вчера в 06:56
Кино
Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Политика
Глава ЛНР принял решение вернуть Луганску название «Ворошиловград»
Глава ЛНР постановил использовать наименование при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню памяти и скорби (22 июня) и ко Дню освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков (14 февраля).
Новостной фронт 05:03
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество
Главврач больницы в Коммунарке подвёл итоги работы за 45 дней
Главврач московской ГКБ №40 Денис Проценко подвёл итоги за 45 дней работы инфекционной больницы в Коммунарке, которая стала одним из центров борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа.
RT на русском вчера в 06:00
Происшествия
Обматерившего мэра Новокузнецка спортсмена арестовали на двое суток
Спортсмен из Новокузнецка не захотел уходить с площадки для воркаута и нахамил мэру города Сергею Кузнецову.
Телеканал 360° 05:36
Общество
В Липецкой области ввели пропускной режим
Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
Экономика
Глава ЦБ оценила ситуацию с реструктуризацией кредитов физических лиц
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции прокомментировала ситуацию с реструктуризацией кредитов физических лиц.
RT на русском 04:54
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
Коммерсантъ 00:20
Футбол
Кокорин откажется от сосания пальца после голов
Советский спорт вчера в 18:27
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Экономика
Цены на новостройки выросли во Владивостоке
За последние четыре месяца цены на новостройки во Владивостоке выросли на 5,4%. К таким выводам пришли эксперты сайта Авито Недвижимость, изучив предложения рынка.
EastRussia 05:46