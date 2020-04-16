Экономика

Lenta.ruLenta.ruОценена вероятность дефолта в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен. Об этом он заявил в программе «Познер» на Первом канале.
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Подробнее о событии

В России дефолтом и не пахнет: не путать с девальвацией

REGNUM03:47

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

RT на русскомвчера в 15:43

Глава Минэкономразвития исключил вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом

ТАССвчера в 13:12

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

РБКвчера в 14:32

Глава Минэкономики исключил повторение дефолта 1998 года

Коммерсантъвчера в 14:16

Оценена вероятность дефолта в России

Lenta.ruвчера в 13:39

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

РИА Новостивчера в 15:19
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Происшествия

В Крыму за сутки более 200 граждан получили штрафы за прогулки

Симферополь, 16 апреля 2020, 16:04 — REGNUM За сутки полицейские оштрафовали более 200 крымчан, которые беспричинно находились на улице.
REGNUM вчера в 09:04
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Путешествия

Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа

Вестник Кавказа 05:05
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Происшествия

В Ярославской области при пожаре погибли мэр города и его жена

Российская газета 03:17
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Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
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Политика

В Кремле оценили меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Москва стала законодателем среди субъектов России по мерам против коронавируса, столкнувшись с ним первой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
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Политика

В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая

В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн 15 апреля в 14:53
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском 05:11
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Происшествия

В Башкирии количество жертв коронавируса выросло до восьми

В Башкирии скончались от коронавируса еще двое пациентов.
Российская газета 06:38
Экономика

Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово

Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.
РБК 05:24
Экономика

Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 05:18
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Здоровье

Два случая коронавируса выявили в Тынде

В Амурской области выявлено два случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
Телепорт 02:07
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Общество

Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
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Шоу-бизнес

Стало известно, кем занято сердце Александра Гудкова

Внимательные поклонники смогли вычислить любимую Гудкова. Ею стала 33-летняя девушка из Риги.
Территория новостей 05:57
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Политика

В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google

Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
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Здоровье

Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных

Коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Владимир Крикунов: «В Черногории человек сорок сидят в тюрьме, потому что выходили на улицу без разрешения»

Человек сорок уже сидят, крепко взялись.
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Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
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Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 30 апреля

Режим самоизоляции в Омской области продлён до 30 апреля, сообщили журналистам в пятницу в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:32
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Общество

16 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане

Вторые сутки подряд в Татарстане фиксируют новые случае заражения.
Новый Век 04:50
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Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
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Здоровье

Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Твой Континент 02:26
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Политика

В Донбассе состоялся обмен пленными

ANNA-News вчера в 06:24
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Общество

В Петербурге более чем у 100 медработников выявлен коронавирус

У более чем сотни врачей, медсестер и санитаров в Петербурге подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
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Армия и оружие

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
Общество

Более 11 тысяч компаний в Москве освободят от арендных платежей

Более 11 московских компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента городского имущества.
Интерфакс 06:26
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Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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