Экономика
РБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru 10:56
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Здоровье
Врачи борются за жизни заразившихся коронавирусом нижегородцев
Болезнь в тяжелой форме протекает у 2% заразившихся коронавирусом нижегородцев, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Время Н 09:39
Футбол
Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»
По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
Soccer.ru 04:37
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Общество
Хакеры атаковали новую систему выдачи пропусков для москвичей
Хакеры попытались взломать обновленную систему выдачи цифровых пропусков для москвичей, которая начала работать 18 апреля.
Lenta.ru 10:40
Транспорт
В Мосгордуме уточнили правила оформления пропусков на автомобили
Чтобы не получить штраф, нужно включить в цифровой пропуск государственный номер автомобиля, на котором передвигается водитель.
Говорит Москва 10:20
Происшествия
В Липецке дорогостоящий Mercedes влетел в забор педуниверситета
Водитель иномарки не справился с управление столкнулся с Toyota и врезался в забор педагогического университета.
Kursk.com 10:40
Космос
Российская «Федерация» точно сядет
Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru вчера в 06:25
Армия и оружие
Министр обороны Сербии поблагодарил Россию за помощь во время пандемии
Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил признательность России за помощь российских военных в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:23
Здоровье
Психбольницу Архангельска закрыли на карантин из-за коронавируса
Как пишет "МК Архангельск", на домашний карантин отправлены 32 медика.
Московский Комсомолец 10:43
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Общество
Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка
В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов.
Live24 вчера в 10:58
Общество
Минниханов попросил правительство включить ИП и самозанятых в список на получение пособий
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к правительству РФ с просьбой включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых в перечень граждан, которым положено пособие по безработице.
ТАСС 09:00
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Политика
Путин не пойдет в Храм Христа Спасителя на Пасху
В этом году президент России не посетит Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя.
Российская газета 07:34
Армия и оружие
Турчинов похвалился созданием «ракетного щита» Украины
ИА Красная Весна 02:57
Авто
Седан Cadillac CT5-V Blackwing получит 650-сильный мотор V8
Высокопроизводительный седан Cadillac CT5-V вовсе не является преемником четырехдверной модели CTS-V.
CarsWeek.ru вчера в 04:49
Здоровье
В Минздраве рассказали о китайском препарате для лечения COVID-19
Китайский препарат гидроксихлорохин, не зарегистрированный в России и разрешенный для лечения пациентов с коронавирусом, по безопасности и эффективности не отличается от российских аналогов, заявила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 10:24
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили у Алёны Шишковой болезнь Юлии Началовой
Пользователи Instagram заподозрили у модели болезнь Юлии Началовой.
Дни24 16 апреля в 14:43
Общество
В Липецкой области ввели пропускной режим
Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48