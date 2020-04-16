Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 1,6K

Здоровье Врачи борются за жизни заразившихся коронавирусом нижегородцев Болезнь в тяжелой форме протекает у 2% заразившихся коронавирусом нижегородцев, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 9

Футбол Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара» По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 1K

Происшествия В Липецке дорогостоящий Mercedes влетел в забор педуниверситета Водитель иномарки не справился с управление столкнулся с Toyota и врезался в забор педагогического университета.

Космос Российская «Федерация» точно сядет Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов. 9

Армия и оружие Министр обороны Сербии поблагодарил Россию за помощь во время пандемии Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил признательность России за помощь российских военных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Политика Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.

Общество Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов. 553

Общество Минниханов попросил правительство включить ИП и самозанятых в список на получение пособий Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к правительству РФ с просьбой включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых в перечень граждан, которым положено пособие по безработице.

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 777

Здоровье В Минздраве рассказали о китайском препарате для лечения COVID-19 Китайский препарат гидроксихлорохин, не зарегистрированный в России и разрешенный для лечения пациентов с коронавирусом, по безопасности и эффективности не отличается от российских аналогов, заявила пресс-служба Минздрава. 15

Происшествия Новикову предъявили обвинение в получении взятки Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1K