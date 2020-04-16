Экономика
РБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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Политика
В США объяснили закупку ракетных двигателей у России
RuNews24.ru 01:31
Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Говорит Москва 07:30
Общество
В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su 04:19
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Общество
В МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге
Режим ЧС даст властям Петербурга гораздо более широкие полномочия, что может привести к ужесточению мер.
Gazeta.SPb вчера в 13:15
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Политика
Путин не пойдет в Храм Христа Спасителя на Пасху
Российская газета 07:34
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
РИА Новости вчера в 22:14
Происшествия
В Петербурге автомобиль каршеринга протаранил ограждение набережной
Российская газета 04:37
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
Авто
Владельца нового Tesla поразило плохое качество сборки
Известная американская компания Tesla сумела в кратчайшие сроки выпустить новую электрическую модель Model Y. Однако за самый короткий промежуток времени, видимо, не удалось уделить должное внимание каждому элементу производства, в связи с чем владельцы продолжают высказывать недовольства качеству сборки кузова и салона.
Faktom вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM вчера в 09:09
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
Путешествия
Министр назвал сроки открытия туристического сезона в Турции
Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая.
Известия 07:46
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
289 нарушителей режима самоизоляции накажут в Нижегородской области
В Нижегородской области за минувшие сутки составлено 30 протоколов о нарушении режима самоизоляции.
Newsroom24 16 апреля в 07:15
Армия и оружие
В Черном море прошли боевые учения российских кораблей
Боевые учения провели российские фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» в Черном море.
ИА Красная Весна вчера в 02:11
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59