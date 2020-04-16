Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

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