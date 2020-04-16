Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Общество Владимир Уйба планирует победить на выборах главы Коми Коми будет выходить из эпидемии коронавируса до конца июня Уйба был назначен на должность врио главы Коми после того, как Сергей Гапликов сложил с себя полномочия 2 апреля. 11

Здоровье Количество заболевших коронавирусом растёт Получают лечение и 10 пациентов, у которых отрицательный лабораторный тест на коронавирус, но типичная для этого заболевания клиническая картина.

Происшествия В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД. 130

Общество Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры. 120

Общество «Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". 178

Фигурное катание Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 2,2K

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,3K

Общество Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции. 333

Экономика Экономика Китая упала впервые за 30 лет Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР. 136

Культура Умерла жена Шиловского и Визбора актриса Евгения Уралова Умерла жена Шиловского и Визбора актриса Евгения Уралова - С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова, - говорится на странице театра Ермоловой в Facebook.

Общество Два дальнобойщика в Калининградской области заразились коронавирусом В Калининградской области коронавирусная инфекция поразила двух водителей-дальнобойщиков.

Политика Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять» "Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева. 114

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 365

Общество Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно. 435