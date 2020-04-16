Экономика
РБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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Общество
Владимир Уйба планирует победить на выборах главы Коми
Коми будет выходить из эпидемии коронавируса до конца июня Уйба был назначен на должность врио главы Коми после того, как Сергей Гапликов сложил с себя полномочия 2 апреля.
SM News 05:56
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом растёт
Получают лечение и 10 пациентов, у которых отрицательный лабораторный тест на коронавирус, но типичная для этого заболевания клиническая картина.
Гай.рф 06:03
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Политика
В Кремле приняли окончательное решение перенести парад 9 Мая
Деловое.ТВ 15 апреля в 14:06
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Экономика
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ 15 апреля в 03:39
Культура
Умерла жена Шиловского и Визбора актриса Евгения Уралова
Умерла жена Шиловского и Визбора актриса Евгения Уралова - С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова, - говорится на странице театра Ермоловой в Facebook.
Экспресс газета 07:26
Общество
Два дальнобойщика в Калининградской области заразились коронавирусом
В Калининградской области коронавирусная инфекция поразила двух водителей-дальнобойщиков.
Русский Запад 06:50
Политика
Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять»
"Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева.
Царьград 01:41
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Общество
Германия взяла коронавирус под контроль
Германия взяла ситуацию с распространением коронавируса под контроль.
Lenta.ru 06:25
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл правду о программе «Секрет на миллион»
Вечерняя Москва 02:51