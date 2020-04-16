Экономика
РБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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с чего всё началось
Во вторник, 16 апреля, глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телепрограммы «Познер» заявил о том, что в России даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию невозможен дефолт, который случился в стране в 1998 году.Невские Новости16 апреля в 15:36
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