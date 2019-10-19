Из биографии нового для Забайкалья чиновника известно, что Александр Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги».

Министр экономики из Бурятии стал чиновником в Забайкалье

Политика Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.

Армия и оружие В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.

Армия и оружие Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».

Футбол Лодыгин совершил чудовищный ляп в матче чемпионата Турции Российский голкипер Юрий Лодыгин, который летом перешел из "Зенита" в "Газишехир Газиантеп", допустил результативную ошибку в матче чемпионата Турции.

Политика Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.

Армия и оружие Военные Турции взяли под контроль сирийский Рас-эль-Айн Город Рас-эль-Айн, расположенный в сирийской провинции Хасака, полностью заняли представители вооруженных сил (ВС) Турции.

Происшествия Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае В Красноярском крае первичную медицинскую помощь получили 27 пострадавших при прорыве дамбы.

Армия и оружие СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019» Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Общество Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки» Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Политика Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.

Общество Названы регионы России с самым доступным газом Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области.

Происшествия В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Политика Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Технологии В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.

Экономика ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.

Общество Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».

Шоу-бизнес Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.

Политика Трамп признался в симпатии к России Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".

Футбол На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.