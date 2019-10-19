Общество
REGNUMМинистр экономики из Бурятии стал чиновником в Забайкалье
Из биографии нового для Забайкалья чиновника известно, что Александр Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги».
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Экс-министр экономики Бурятии стал зампредом правительства Забайкальского края
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 23:08
Экс-министр из Бурятии возглавил Минэкономразвития Забайкалья
Московский Комсомолец Читавчера в 23:33
Около 85 млн р. остались неиспользованными у ликвидированного минтера Забайкалья
Чита.Рувчера в 23:35
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Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 17:42
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Армия и оружие
Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Футбол
Лодыгин совершил чудовищный ляп в матче чемпионата Турции
Российский голкипер Юрий Лодыгин, который летом перешел из "Зенита" в "Газишехир Газиантеп", допустил результативную ошибку в матче чемпионата Турции.
РИА Новости вчера в 11:45
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оборудовал танки Т-72 российскими тепловизорами
Discover24 вчера в 06:07
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК вчера в 15:07
Армия и оружие
Военные Турции взяли под контроль сирийский Рас-эль-Айн
Город Рас-эль-Айн, расположенный в сирийской провинции Хасака, полностью заняли представители вооруженных сил (ВС) Турции.
REGNUM вчера в 15:05
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
В Красноярском крае первичную медицинскую помощь получили 27 пострадавших при прорыве дамбы.
URA.Ru 01:15
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.
РБК вчера в 21:25
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
Политика
Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей
РЕН ТВ вчера в 20:00
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области.
Lenta.ru вчера в 19:51
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш назвал свою девушку «жирной свиньей»
В Instagram появилось видео, на котором девушка ест шоколадный десерт и при этом плачет.
РЕН ТВ вчера в 22:14
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК 01:00
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым
Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Дни24 вчера в 07:51
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru вчера в 00:46
Общество
Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru 19 октября в 19:03
Футбол
На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru вчера в 09:18
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части России продолжит радовать теплая погода — в ближайшую неделю температура воздуха будет прогреваться от 11 до 16 градусов днем и от 6 до 10 градусов ночью.
Невские Новости вчера в 02:47