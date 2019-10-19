Общество
REGNUMМинистр экономики из Бурятии стал чиновником в Забайкалье
Из биографии нового для Забайкалья чиновника известно, что Александр Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги».
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Около 85 млн р. остались неиспользованными у ликвидированного минтера Забайкалья
Чита.Рувчера в 23:35
Экс-министр из Бурятии возглавил Минэкономразвития Забайкалья
Московский Комсомолец Читавчера в 23:33
Экс-министр экономики Бурятии стал зампредом правительства Забайкальского края
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 23:08
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:37, Вашингтон
Политика
В Сочи пройдет саммит «Россия-Африка»
Российский президент Владимир Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка в Сочи беспрецедентным и знаковым мероприятием.
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Шоу-бизнес
Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу
Буквально вчера (20 октября) вышел второй выпуск программы, где за сердце певицы под чутким руководством ее друга вновь будут бороться молодые и уверенные в себе парни.
Происшествия
В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя
Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.
Кино
Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2»
В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Армия и оружие
Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии
Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Кино
«Малефисента» возглавила российский прокат, потеснив «Джокера»
Безоговорочным лидером минувшего уикенда в российском прокате стала сказка для взрослых "Малефисента: Владычица тьмы", для участия в которой главная звезда фильм Анджелина Джоли решила вновь вернутся в игровое кино после четырехлетнего перерыва.
Технологии
«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона
Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Общество
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
Общественники предлагают снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Экономика
В России закроются магазины американского бренда Under Armour
О закрытии российских магазинов Under Armour «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour.
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Происшествия
Появилось видео с места убийства спецназовца из Карелии
В паблике «Омбудсмен полиции» появилась видеозапись с места убийства спецназовца из Карелии Александра Флегонтова.
Теннис
Скончался известный теннисист Александр Волков
На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Единоборства
Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Происшествия
В Крыму ФСБ изъяла крупную партию наркотиков
Около 10 килограммов наркотического средства изъяли сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю, по подозрению в попытке на незаконный сбыт наркотиков задержан житель Армянска.
Шоу-бизнес
Леди Гага прокомментировала свое состояние после падения со сцены
Американская певица Леди Гага прокомментировала свое состояние после падения со сцены вместе с фанатом.