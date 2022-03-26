КоммерсантъМинистр энергетики Катара заявил, что российский газ заменить сейчас невозможноПо словам Саада бен Шарида аль-Кааби, в будущем Катар будет снабжать Европу, но сейчас альтернатив российскому газу для Европы нет.Коммерсантъ"Не думаю, что мы сейчас сможем срочно помочь Европе. Никто не сможет занять место РФ в поставках энергоносителей", – подчеркнул он.РЕН ТВАль-Кааби также опроверг сообщения, что Катар и Германия договорились о долгосрочных поставках.Взгляд.ру23 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях.ИзвестияЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruГазета.RuРЕН ТВНовые ИзвестияРусская ПланетаНовостной фронтКомсомольская правдаТелеканал 360°Вечерняя МоскваReadovka NewsREGNUMРидусПетербургский дневникЭкономика сегодняPravda.RuRB НовостиRT на русскомИзвестияПодробнее о событииМинистр энергетики Катара заявил о невозможности быстро заменить российский газ в ЕвропеВзгляд.ру10:17Министр энергетики Катара заявил, что российский газ заменить сейчас невозможноКоммерсантъ08:56Катар заявил о невозможности помочь Европе с поставками газаВедомости09:08Министр энергетики Катара заявил, что у Европы нет альтернативы российскому газуКомсомольская правда09:00Госминистр Катара: место России в поставках энергоносителей Европе никто не может занятьRT на русском09:25В Катаре заявили, что никто не может занять место России в поставках энергоносителейТАСС08:49В Катаре заявили, что российский газ заменить невозможноREGNUM09:38Показать ещёОценить772Поделиться