Будьте в Плюсе

Министр энергетики Катара заявил, что российский газ заменить сейчас невозможно

По словам Саада бен Шарида аль-Кааби, в будущем Катар будет снабжать Европу, но сейчас альтернатив российскому газу для Европы нет.
Коммерсантъ
"Не думаю, что мы сейчас сможем срочно помочь Европе. Никто не сможет занять место РФ в поставках энергоносителей", – подчеркнул он.
РЕН ТВ
Аль-Кааби также опроверг сообщения, что Катар и Германия договорились о долгосрочных поставках.
Взгляд.ру
23 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях.
Известия

Подробнее о событии

Министр энергетики Катара заявил о невозможности быстро заменить российский газ в Европе
Взгляд.ру10:17
Министр энергетики Катара заявил, что российский газ заменить сейчас невозможно
Коммерсантъ08:56
Катар заявил о невозможности помочь Европе с поставками газа
Ведомости09:08
Министр энергетики Катара заявил, что у Европы нет альтернативы российскому газу
Комсомольская правда09:00
Госминистр Катара: место России в поставках энергоносителей Европе никто не может занять
RT на русском09:25
В Катаре заявили, что никто не может занять место России в поставках энергоносителей
ТАСС08:49
В Катаре заявили, что российский газ заменить невозможно
REGNUM09:38

Интересное

Президент США Байден снова позволил недипломатичное высказывание о Путине

Президент США Джо Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости11:04

Жители Нью-Йорка рассказали телеканалу RT о дорогих продуктах в супермаркетах

Жители Нью-Йорка пожаловались на дорогие продукты в супермаркетах. О высоких ценах на еду американцы рассказали в беседе с телеканалом RT.
Lenta.ru11:11

Украинский офицер морской пехоты рассказал, как группы ВСУ пытаются покинуть Мариуполь

Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов.
РИА Новости11:11

Памятник ветеранам локальных войн и конфликтов осквернили в подмосковном Пущино

Памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов был осквернен в подмосковном Пущино, прокуратура организовала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
РИА Новости11:24

Немецкий экономист Хамер заявил, что Европа пострадает от антироссийских санкций

Немецкий экономист Айка Хамер заявил, что Германия может пострадать от антироссийских санкций. Мнение эксперта публикует RT.
Lenta.ru10:04

Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что военные из республики отправились в Донбасс

При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
РИА Новости09:22

Финская VR Transpoint прекращает принимать поезда из РФ с 27 марта

Компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, прекращает принимать поезда из РФ с 27 марта.
Известия10:07

Глава Чечни Кадыров назвал США экономическим вампиром

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Америку экономическим вампиром, в которого давно пора воткнуть осиновый кол.
РИА Новости11:14

Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Китае Boeing признаны погибшими

Все 123 пассажира и девять членов экипажа упавшего на юге Китая Boeing 737 признаны погибшими.
RT на русском10:33

Президент Польши Дуда попросил Байдена ускорить поставки вооружения Варшаве

Польский президент Анджей Дуда попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки Варшаве современного вооружения.
RT на русском11:04