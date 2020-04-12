Политика

Агентство нефтегазовой информацииАгентство нефтегазовой информацииМинистр энергетики РФ: «Северный поток-2» однозначно будет реализован

"Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован", — цитирует его RT.
Читать в источнике
Комментировать39
Александр Новак
Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 11:22

Подробнее о событии

Новак: В РФ уверены в завершении строительства «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 12:57

Минэнерго уверено в окончании строительства газопровода «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 11:42

Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Газета.Ruвчера в 12:45

В России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»

Lenta.ruвчера в 12:16

Новак: «Северный поток — 2» однозначно будет реализован

RT на русскомвчера в 12:00

«Северный поток – 2» осталось проинвестировать на 5%

Взгляд.рувчера в 11:46

Новак выразил уверенность в реализации «Северного потока-2»

Аргументы и Фактывчера в 12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество

Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог КНР

Если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться по нынешнему сценарию, то переломный момент наступит минимум через 2 недели, заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао».
Live24 03:54
65
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
7
Общество

В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из Шанхая

Вечерние Ведомости 03:09
30
Экономика

Forbes назвал 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2019 года

Журнал Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2019 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности почти 15 миллиардов долларов.
ПРАЙМ 03:40
Здоровье

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Удмуртии

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Удмуртии 13 апреля.
АиФ Удмуртия 02:27
8
Общество

Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву

Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
1,1K
Общество

За сутки в России добавилось 2558 заболевших COVID-19 в 62 регионах

За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 2558 человек.
Российская газета 03:45
18
Здоровье

Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса

Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
2K
Общество

На сайте мэра Москвы запустили выдачу электронных пропусков

Жители Москвы теперь могут оформить цифровые пропуска для перемещений по городу - соответствующий раздел запустился на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Газета.Ru 02:24
1,3K
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
507
Общество

В Калининградской области выявили три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявлено три новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
КП - Калининград 11 апреля в 12:33
Энергетика

Goldman Sachs: сделка по нефти является исторической, но недостаточной

Аналитики одного из крупнейших банков США, Goldman Sachs, оценили последствия заключения нефтяной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки, признав ее "исторической, но недостаточной".
Вести.Ru 02:56
Происшествия

Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине

Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилотов.
Известия 03:29
8
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
711
Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
191
Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
137
Политика

Президент Чехии подверг критике снос памятника маршалу Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан назвал глупым поступком демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленного в 1980 году на площади Интербригады в одном из районов Праги, сообщает ТАСС.
Невские Новости вчера в 13:27
652
Происшествия

Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
310
Общество

В России выявлено более 2,5 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 2558 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших превысило отметку в 18,3 тыс. человек.
DP.RU 03:53
Общество

Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты

Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
2
Общество

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
7
Общество

В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве

Lenta.ru 11 апреля в 07:53
975
Футбол

Туркмения решила возобновить чемпионат по футболу

ИА Красная Весна 10 апреля в 15:48
Общество

В Татарстане подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:01
81
Происшествия

На Кубани выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлен 31 подтвержденный случай COVID-2019 за минувшие сутки - рекордное число заболеваний с начала эпидемии для региона.
Российская газета вчера в 04:28
120
Происшествия

В Архангельске пытались поджечь здание Еврейского культурного центра

Неизвестные пытались поджечь здание Еврейского культурного центра в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Архангельской области.
ТАСС 03:27
1
Общество

Большинство москвичей поддержали введенные меры по борьбе с COVID-19

Более половины москвичей не возражают против ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:47
34
Общество

МВД назвало самые криминальные регионы в России

Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
102
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
859
Происшествия

В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки

Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ вчера в 06:47
62
Как работают Яндекс.Новости?
Главное