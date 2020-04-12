Политика
Агентство нефтегазовой информацииМинистр энергетики РФ: «Северный поток-2» однозначно будет реализован
"Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован", — цитирует его RT.
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Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 11:22
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