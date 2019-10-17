Политика
Газета.RuМинистр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что об отставке он попросил президента США Дональда Трампа.
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Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Salt Mag вчера в 11:44
Гаджеты
Samsung готовит наследника складного смартфона Galaxy Fold
Rusargument 03:57
Общество
Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской
Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства.
News.ru 12:24
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Игры
Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam
Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
Cyber.sports.ru вчера в 16:01
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Происшествия
Изнасилование журналистки в Новгороде: возбуждено уголовное дело
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В Новгороде заявила об изнасиловании журналистка портала «Новгород.ру».
Aobe.ru 12:37
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49
Общество
У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру
У актера есть еще три квартиры и дача в Подмосковье, отметил источник, но большую часть недвижимости Жигунов якобы переписал на супругу Веру Новикову.
Lenta.ru 05:08
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
Общество
Минпромторг заключил контракт на создание замены самолету Ан-2
Минпромторг заключил контракт на разработку нового легкого самолета, который станет заменой Ан-2 («кукурузника»).
Известия 00:36
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru вчера в 10:26
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ 18:14
Армия и оружие
В США объяснили ситуацию с границами зоны безопасности в Сирии
Ситуация с зоной безопасности в Сирии, которую обещали обеспечить турки в рамках договорённости с США, пока до конца не ясна, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.
REGNUM 19:31
Хоккей
Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
Газета.Ru 15:59
Общество
О признаках приближающегося сердечного приступа рассказали врачи
Московский Комсомолец вчера в 05:37
Здоровье
В поликлинике Томари выделят помещение только для диспансеризации
Как продвигается в Томари диспансеризация и какие в связи с этим возникают проблемы, обсудили 17 октября губернатор Валерий Лимаренко и представители общественного движения «Серебряные волонтеры».
РИА Сахалин-Курилы 01:03
Происшествия
В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь
В крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Уржумском районе Кировской области, нашли алкоголь, сообщает РЕН ТВ 15 октября.
Известия 15 октября в 12:01
Наука
Необычного глубоководного осьминога сняли на видео
Как отмечают исследователи, такие осьминоги могут вырастать до 150 сантиметров в длину; на видео же — юная особь, длина которой составляет всего около 20 см.
Популярная механика 09:22
Космос
Космические корабли ставят паруса
Вечёрка вчера в 10:08
Политика
В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
РИА Новости 18:13
Гаджеты
В России стартовал предзаказ Huawei Watch GT 2
В России стартовал предзаказ Huawei Watch GT 2. Смарт-часы можно купить по цене 14 990 рублей.
Aobe.ru 13:19
Футбол
Киевское «Динамо» лишилось Бойко до конца года
Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко выбыл до конца года. Об этом сообщает телеграм-канал «Крыжановский live».
Sport24.ru 13:29