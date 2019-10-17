Политика

Газета.RuГазета.RuМинистр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что об отставке он попросил президента США Дональда Трампа.
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Как передает The New York Times
, демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, считают, что Перрри был одним из ключевых фигур Украингейта.
Евразия Daily01:07

Подробнее о событии

Трамп: министр энергетики Перри останется в должности до конца года

Московский Комсомолецвчера в 22:43

Трамп отреагировал на отставку министра энергетики США

Газета.Ruвчера в 19:04

Министр энергетики США подал в отставку

Известиявчера в 17:16

Трамп заявил, что Перри продолжит возглавлять Минэнерго США до конца года

ТАССвчера в 18:38

Министр энергетики Перри останется в должности до конца года, заявил Трамп

РИА Новостивчера в 18:32

Трамп подтвердил скорую отставку главы Минэнерго США

Коммерсантъвчера в 18:44

Bloomberg: министр энергетики США Перри намерен подать в отставку

RT на русскомвчера в 16:28
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 01:50, Вашингтон

Министр энергетики уходит в отставку

Вести.UZ01:13
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 01:50, Вашингтон
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском вчера в 07:07
Общество

РБК: электронную подпись попробуют выдавать дистанционно

В рамках эксперимента граждане смогут дистанционно подписывать договоры об услугах связи, заключать сделки на электронных торговых площадках, оформлять договоры купли-продажи недвижимости с ипотекой и так далее, сообщает в пятницу РБК.
ТАСС 00:49
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Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции

Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости вчера в 21:43
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Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 13:44
Спорт

Япония захотела провести Олимпиаду на Курилах

URA.Ru 00:36
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru вчера в 19:24
Политика

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РИА Новости вчера в 19:25
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

ГПУ открыла еще три дела против экс-депутата Пашинского

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ открыла три уголовных производства, в которых фигурирует экс-нардеп Сергей Пашинский.
Украина.ру 00:55
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как отмечает газета, одной из причин такого решения стало взимание вознаграждения «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».
РБК 01:44
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском вчера в 06:13
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика

Экс-соратник Порошенко смог улететь до задержания за пределы Украины

Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.
РЕН ТВ вчера в 19:06
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Культура

СМИ узнали, что юристы подали в суд на Netflix за фильм «Прачечная»

Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые стали прототипами героев фильма "Прачечная", подали в суд на Netflix за клевету, сообщает Deadline.
РИА Новости 16 октября в 09:34
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Авто

В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos

В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня 15 октября в 09:29
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 16 октября в 13:16
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Экономика

Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Газета.Ru 01:42
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МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране

Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
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РИА Новости 01:03
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Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
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Армия и оружие

По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика

Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру вчера в 12:58
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 16 октября в 04:18
Армия и оружие

Беспилотных ведомых разместят в морских контейнерах

Американская компания Kratos представила систему запуска беспилотных летательных аппаратов XQ-58A Valkyrie, которую можно разместить внутри стандартного морского грузового контейнера.
N+1 вчера в 02:25
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В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол

Российская газета вчера в 21:05
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