Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам. Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года.

Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

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