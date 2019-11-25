Энергетика
ИзвестияМинистр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам. Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года.
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Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
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МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию
Линде заявила, что такое решение связано с намерением Швеции признать и поддержать желание белорусского народа "подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны".
Культура
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
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Роспотребнадзор дал оценку ситуации с радиацией в Южно-Китайском море
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В России дефицит оригинальных лекарств против муковисцидоза. Пациенты обречены на смерть
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Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Спорт
WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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Армия и оружие
Израиль уничтожил ракетным ударом сразу шесть сирийских систем ПВО
Общество
Польская студентка назвала украинцев «животными» и была отстранена от учебы
В польском городе Ольштыне отстранили от учебы в Варминско-Мазурском университете студентку-медика, которая назвала украинцев "животными" и нецензурно обругала женщину, прибывшую из соседней страны.
Общество
Молодой человек из Челябинска сменил фамилию на «Призыва нет»
В Челябинской области молодой человек провел странный эксперимент со своими данными в паспорте. Он сменим имя, фамилию и отчество.
Авто
Повышение утильсбора приведёт к удорожанию отечественных автомобилей
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил повышение утилизационного сбора на автомобили.
Общество
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Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Общество
Совфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты
Сенаторы одобрили законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты, предназначенные к продаже в России, сообщается на сайте Совета Федерации.
Политика
Майкл Блумберг собрался в президенты США
Майкл Блумберг собрался в президенты США Американский миллиардер Майкл Блумберг, известный прежде всего как мэр Нью-Йорка и человек, не раз сменивший партийную принадлежность, объявил о выдвижении в президенты США.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации экс-главы Коми Вячеслава Гайзера
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против экс-главы Коми Гайзера Как установили следователи, фигуранты дела долгие годы отнимали госимущество, а потом приобретали его за меньшие деньги.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Политика
Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси
Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Армия и оружие
Новый робот для российской армии успешно прошел испытания
По словам Салюкова, успешно завершены государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса «Кунгас».
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября состоялся телефонный разговор.
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
Общество
Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей
В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Футбол
Депай и Ауа не помогут «Лиону» в матче с «Зенитом»
Игроки «Лиона» полузащитник Уссем Ауа и нападающий Мемфис Депай пропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», сообщается в официальном «твиттере» французского клуба.
Общество
Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец
В Иерусалиме умер советский и израильский писатель, диссидент и журналист Михаил Хейфец.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.