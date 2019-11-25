Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам. Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года.

Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Игры Valve удалила из Steam около тысячи игр Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.

Политика Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.

Происшествия Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Происшествия В Приморье подросток раздал одноклассникам шарики ртути Опасный жидкий металл в банке принес в школу ученик седьмого класса. Шарики он раздавал всем желающим.

Культура Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.

Финансы Украинская гривна обновила четырехлетний максимум Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Красноярские медики назвали число пациентов с обморожениями На 27 ноября в крае за медицинской помощью обратились 140 человек, из них пятеро — дети. 56 пациентов пришлось положить в больницу.

Авто Подержанные автомобили дорожают в России Как следует из данных, который были приведены интернет-ресурсом «Авто.ру», в среднем в России подержанные транспортные средства подорожали в третьем квартале на 1,4% и сейчас стоят 567 тысяч рублей.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Шоу-бизнес Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера» Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.

Авто Китайский Geely с Volvo создали новый кроссовер Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.