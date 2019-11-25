Энергетика
ИзвестияМинистр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам. Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года.
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Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
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Valve удалила из Steam около тысячи игр
Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»
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Бывший муж Лолиты пригрозил судом Дмитрию Шепелеву и его команде
Бывший муж Лолиты Милявской тренер по сквошу Дмитрий Иванов удивил Дмитрия Шепелева своими требованиями.
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В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
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Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
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В Приморье подросток раздал одноклассникам шарики ртути
Опасный жидкий металл в банке принес в школу ученик седьмого класса. Шарики он раздавал всем желающим.
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Адвокат Родченкова назвал Россию «гангстерской страной» из-за допинга
Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова прокомментировал возможное отстранение России от международных соревнований на четыре года.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
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Названы меры господдержки, которые могут спасти российский авторынок
Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Финансы
Украинская гривна обновила четырехлетний максимум
Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
Здоровье
Красноярские медики назвали число пациентов с обморожениями
На 27 ноября в крае за медицинской помощью обратились 140 человек, из них пятеро — дети. 56 пациентов пришлось положить в больницу.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Кино
В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC
В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Авто
Подержанные автомобили дорожают в России
Как следует из данных, который были приведены интернет-ресурсом «Авто.ру», в среднем в России подержанные транспортные средства подорожали в третьем квартале на 1,4% и сейчас стоят 567 тысяч рублей.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Авто
Китайский Geely с Volvo создали новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Экономика
УФАС не нашло нарушений в установке цен на гречиху в Алтайском крае
Алтайское краевое Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) не нашло нарушений антимонопольного законодательства при проверке ситуации с ценовой политикой на гречиху в регионе, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Военная разведка Украины «обнаружила» в Донбассе российский спецназ, испытывающий новые вооружения
В Донецкую и Луганскую области «прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца», сказано в сообщении министерства.
Политика
Нацбанк Украины обвинил Коломойского в атаке
По мнению Нацбанка, целью атаки является его дискредитация и провоцирование банковской реформы со стороны олигарха, который "задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.