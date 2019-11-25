Энергетика
Деловое.ТВВ Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита газа из России
Тсли удастся заключить новое соглашение на транзит, то на Украине цены на газ понизятся до рекордного минимума. Министр энергетики Украины заявил о стопроцентном риске прекращения транзита газа из РФ. По словам Алексея Оржеля, Киев не заключит в ближайшей перспективе новый контракт с "Газпромом".
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