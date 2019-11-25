Энергетика
ИзвестияМинистр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам. Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года.
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Путин открыл памятник писателю Гранину в Санкт-Петербурге
Кино
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Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
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Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки
Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
Здоровье
В Тюменской области увеличилось число ВИЧ-инфицированных старше 50 лет
Вдвое выросла заболеваемость среди людей старше 50 лет.
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Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — Петербург
Стоимость проезда по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей, пробок на въезде и съезде с магистрали не будет.
Общество
В Роскосмосе отреагировали на связь дочери первого зама Рогозина с США
В Роскосмосе прокомментировали информацию о наличии у недвижимость в США у дочери первого заместителя главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
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Общество
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Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Спорт
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Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
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Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Общество
Путин рассказал о влиянии тренера Рахлина на его судьбу
Президент России Владимир Путин в фильме "Тренер", который был показан на Первом канале в среду, рассказал, что его первый тренер по самбо и дзюдо Анатолий Рахлин повлиял на его сознание и судьбу.
Спорт
Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА
Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
Гаджеты
Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Авто
В сети опубликовали дебютный снимок нового кроссовера Kia Sorento
Судя по фото, новый Sorento обзаведется концептуально другим дизайном, в отличие от прошлой модели.
Политика
В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
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Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Происшествия
В Шереметьево совершил аварийную посадку бизнес-джет
В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Общество
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Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Политика
Сивохо рассказал, зачем нужен закон о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что законопроект, отменяющий обязательную регистрацию пенсионеров, проживающих в ДНР и ЛНР, для получения пенсий, необходим для реинтеграции Донбасса.
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Политика
Утвержден новый состав Еврокомиссии
Европарламент в ходе голосования в среду, 27 ноября, утвердил новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.