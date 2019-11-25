Энергетика
ИзвестияМинистр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам. Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года.
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Политика
В МИД предложили распространить «закон Димы Яковлева» на все страны
В МИД России предложили распространить действие «закона Димы Яковлева» не только на американцев, но на все страны.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Общество
ЦОДД предупредил столичных водителей о ледяном дожде в четверг
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал московским водителям отказаться от поездок на личном автомобиле в четверг, 28 ноября, в связи с ожидаемым ледяным дождем и снегом.
Кино
Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съемок фильма «Escape»
Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на ужасные условия, в которых актерам приходится сниматься.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной
Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Футбол
«Зенит» примет «Лион» в решающем матче Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит»в среду, 27 ноября, проведет на «Газпром Арене» матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
Политика
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Депутат Игорь Ананских призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы совместно принять решение по транзиту газа.
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Политика
В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.
Фигурное катание
Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок на тренировке.
Энергетика
Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность
Спорт
Дисквалифицированный лыжник Хауке: чувствовал, что россияне на допинге
Австрийский лыжник Макс Хауке, который на чемпионате мира 2019 года был уличён в применении кровяного допинга, признался, что подозревал представителей России, Норвегии и Швеции в приёме запрещённых препаратов.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Происшествия
Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х
Общество
Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Петербурге
Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, сообщает корреспондент 78.ru.
Единоборства
Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку
Российский боец Александр Емельяненко и тяжелоатлет Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии совместного поединка, который пройдет в Москве 29 ноября.
Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Российский врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиши проинформировала о том, что от крепкого чая следует отказаться людям, которые страдают гипертонической болезнью, а также нужно ограничить употребление чая, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.
Экономика
Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум
Предыдущий рекорд был установлен в июле, когда акции "Яндекса" подорожали до 2679 руб. Ранее в среду президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов – центрального элемента новой конструкции корпоративного управления "Яндекса".
Политика
ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов
Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.