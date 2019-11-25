Энергетика

ИзвестияИзвестияМинистр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам. Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года.
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Минэнерго Украины назвало условие снижения цен на газ для населения

RT на русском25 ноября в 11:07

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News.ru25 ноября в 20:06

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Известия25 ноября в 19:29

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Пушков назвал украинского министра противоречивым из-за слов о контракте с «Газпромом»

ФАН25 ноября в 21:35

Украина направила «Газпрому» предложения по транзиту газа

Газета.Ru25 ноября в 08:51

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАСС25 ноября в 08:42
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Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

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Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Космос

Космонавты прокомментировали поломку туалетов на МКС

Известия 07:10
Транспорт

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27 ноября в Ленинградской области состоялась церемония открытия новой платной скоростной трассы М11.
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Транспорт

Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»

Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».
REGNUM 07:11
Политика

«Нафтогаз» назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа

Действующие в настоящее время контракты России и Украины на транзит и поставку газа в Европу завершаются в декабре текущего года.
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На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
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Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Общество

Подозрительные смерти обнаружены в списке украинской «Небесной сотни»

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш нашла в списке «Небесной сотни» людей, обстоятельства гибели которых показались ей странными.
ФАН вчера в 21:24
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» снимет фильм «Невидимая женщина»

Создательница боевика "Ангелы Чарли" Элизабет Бэнкс сыграет главную роль и станет режиссером фильма ужасов под названием "Невидимая женщина", который запускает в производство студия Universal.
Kinonews.ru вчера в 16:55
Общество

Путин приехал в СПбГУ проститься с Вербицкой

Президент России Владимир Путин приехал в СПбГУ, где в эти минуты проходит гражданская панихида по президенту вуза Людмиле Вербицкой.
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FT сообщила о рекордной для спорта оценке совладельца «Манчестер Сити»

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Национальный банк Польши заявил о завершении операции по вывозу из Великобритании 100 тонн золота, которые туда отправили в 1939 году, после начала Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 07:15
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 25 ноября в 15:19
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

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Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски опроверг информацию о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства, передаёт ТАСС.
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Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

По решению Басманного районного суда Москвы арестованы две уроженцев Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Газета.Ru 01:22
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Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
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Британские эксперты призвали правительство пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам, чтобы иметь возможность противостоять России, если между странами будет конфликт.
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Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли

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Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
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Новый Sandero станет современным

Родство двух хэтчбеков шире внешнего сходства, новые Logan Sandero будут построены на общей с Clio, а также Captur и Nissan Juke сборке CMF-B глобальной модульной платформы Renault-Nissan.
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Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
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Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, как участвовал в жертвоприношениях, принятых в узбекском футболе.
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