Энергетика
ИзвестияМинистр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам. Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года.
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Общество
На создание единого поставщика телеконтента потратят 50 млрд рублей
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует дополнительных расходов в размере 50 млрд рублей.
Происшествия
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу сообщила изданию Faktor.al, что в травматологические отделения больниц после землетрясения, произошедшего недалеко от Тираны, были доставлены порядка 50 человек.
Здоровье
Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал около 8 тысяч звонков
Сотрудники колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали около восьми тысяч звонков в сентябре-ноябре, сообщает телеканал «360».
Кино
Сериал по «Властелину колец» продлят на второй сезон
Сериал про вселенную "Властелина колец" будет продлен на второй сезон, сейчас идут съемки первого сезона сериала студии Amazon, сообщает издание Variety.
Происшествия
Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Шоу-бизнес
Адвокат Дмитрия Тарасова: Футболист продал дом не от лучшей жизни
«Не от лучшей жизни Тарасов выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной машине», — цитирует адвоката «СтарХит».
Здоровье
Онкологи назвали пять причин рака, которые можно избежать
Немецкий врач-онколог определил и назвал пять причин рака, которые человек в состоянии самостоятельно легко избежать.
Экономика
Стало известно, кто из россиян может забыть про пенсию
Ранее стало известно, что на пенсии более 40 тысяч рублей могут надеяться депутаты и судьи.
Политика
В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны
Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Общество
Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов
Музыка
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Здоровье
Стало известно о вреде спорта для курильщиков
Как подчеркнул специалист, когда человек курит, нагрузка на сердце и дыхание увеличивается.
Политика
Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину
В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Космос
Тройная система черных дыр обнаружена впервые в истории наблюдений
Систему из трёх чёрных дыр впервые обнаружили астрономы.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020 года
Повышение сбора коснется в первую очередь легковых автомобилей, ставки вырастут на 110,7%. Для авто с объемом двигателя меньше 1 л сбор вырастет на 46,1%. А для машин, чем объем двигателя превышает 3,5 л, стоимость вырастет на 145%.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Наука
Газета оказалась хорошей подложкой для выращивания нанотрубок
Ученые под руководством Эндрю Баррона (Andrew Barron) из Университета Райса показали, что синтез однослойных нанотрубок можно сделать более экономичным и экологичным, используя в качестве подложки газетную бумагу.
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Происшествия
УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете
Политика
Папа Римский направил приветствие Путину
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
Общество
Врачи предупредили МВД Британии о возможной смерти Ассанжа в тюрьме
Группа медиков направила открытое письмо на имя министра внутренних дел Великобритании Прити Патела, в котором предупредили его о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Кино
CEO Take-Two объяснил, почему по GTA 5 не выпустят фильм
Происшествия
В центре Москвы дворники устроили массовую драку
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерных изображениях, которые представил инсайдер OnLeaks, собрав все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке южнокорейского производителя электроники.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Общество
Суд в Крыму обязал двух военнослужащих выплатить 31 миллион рублей за случайный пуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова выплатить 31 миллион рублей по иску Минобороны из-за случайного пуска ими на аэродроме в крымском городе Саки авиационной управляемой ракеты Х-29ТД.