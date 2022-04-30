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Министр финансов ФРГ Линднер отказался платить за российский газ рублями

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер отметил, что Берлин делает всё, чтобы «как можно скорее стать независимыми от Москвы».
Говорит Москва
Кристиан Линднер высказывался о нежелании Берлина платить за газ в рублях и ранее.
Рамблер
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заверил, что в стране не будет дефицита топлива.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС

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В Германии отказались платить в будущем за газ в рублях
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Минфин ФРГ объявил, что не станет в будущем оплачивать газ из РФ в рублях
Газета.Ru06:28
Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что страна и в будущем не станет платить за российский газ в рублях
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Министр финансов ФРГ Линднер отказался платить за российский газ рублями
Lenta.ru06:30
Германия не станет платить за поставки российского газа в рублях
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В Минфине Германии заявили, что впредь не станут платить за газ в рублях
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Власти Германии заявили, что не станут и в будущем платить за российский газ в рублях
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