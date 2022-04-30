Будьте в Плюсе

Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Берлин не будет платить за российский газ рублями

Берлин не будет оплачивать российский газ рублями ни сейчас, ни в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на своей странице в твиттере
.
РИА Новости
Власти Германии выразили беспокойство в связи с тем, что "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.
Life.ru
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС
Чтобы приобрести российский природный газ, иностранные покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках.
Афиша Daily

Подробнее о событии

Глава Минфина ФРГ пообещал не платить в рублях за российский газ
Коммерсантъ08:30
Министр финансов Германии исключил оплату российского газа в рублях
РБК07:52
Глава Минфина ФРГ заявил, что Германия не намерена и в будущем платить за газ в рублях
RT на русском07:09
Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Берлин не будет платить за российский газ рублями
РИА Новости07:20
Германия не станет платить за поставки российского газа в рублях
Накануне.Ru06:17
Власти Германии отказались платить за российский газ в рублях
ТАСС05:58
Глава Минфина ФРГ заявил об отказе немецких властей платить за российский газ в рублях
Lenta.ru06:41

Интересное

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что 30 апреля состоялся новый обмен пленными

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в субботу, 30 апреля, состоялся новый обмен пленными.
Газета.Ru11:45

Погибшего на Украине в Николаеве датского наемника, воевавшего за ВСУ, опознала семья

Семья гражданина Дании, воевавшего на стороне Украины и погибшего, опознала его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датский МИД.
Lenta.ru12:11

Украинская телеведущая Ефросинина сообщила, что Галкин остался без замка в деревне Грязь

Украинская телеведущая и актриса Мария Ефросинина утверждает, что замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой находится в бедственном положении.
iReactor11:35

Ниинисте признал возможность появления новых баз России при вступлении Финляндии в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил, что после вступления страны в НАТО у ее восточных границ появятся российские военные базы.
Lenta.ru12:37

Бразильский наемник Фабио Жуниор ди Оливейра рассказал об условиях службы на Украине

Иностранцы, находящиеся в тренировочных лагерях на Украине, вынуждены мириться со скудной едой, отсутствием гигиены, многие больны коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра.
РИА Новости12:15

Global Times: стратегия США по «ослаблению России» приведет к глобальному конфликту

Стремление США "ослабить" Россию приведет к глобальному конфликту великих держав, пишет китайский портал Global Times.
РИА Новости11:36

WP сообщил о постепенном отказе республиканцев в США поддерживать НАТО

Авторы статьи заметили, что во время апрельского голосования в Палате представителей Конгресса США по резолюции в поддержку НАТО против документа высказались 63 республиканца, то есть почти 30 процентов представителей партии.
Lenta.ru11:40

Территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули 25 гражданских, включая 6 детей

Всего с территории предприятия вышли 25 человек, включая 6 детей до 14 лет.
Lenta.ru11:11

СК РФ установил еще одного украинского командира, отдававшего приказы об обстрелах ЛНР

Следственный комитет России установил еще одного украинского командира, отдававшего приказы об артиллерийских обстрелах населенных пунктов Луганской Народной Республики.
ТАСС11:44

Анджелина Джоли пообщалась с беженцами во Львове

Актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией на Украину и посетила Львов, сообщается в Telegram украинского железнодорожного перевозчика «Укрзалізниця».
РБК12:17