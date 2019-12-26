Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. В ходе передачи ведущий попросил объяснить Мнучина, куда делись печатные деньги суммой $1,5 трлн.

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Политика WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

Здоровье В России могут ввести запрет на продажу «никотиновых конфет» Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев направил запросы в МВД России и Роспотребнадзор о возможности ограничения продаж или полного запрета торговли пэками - жевательными и сосательными конфетами, содержащими никотин.

Футбол Кононов назвал причину ухода из «Спартака» Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

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