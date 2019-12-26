Общество

ИзвестияИзвестияМинистр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. В ходе передачи ведущий попросил объяснить Мнучина, куда делись печатные деньги суммой $1,5 трлн.
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Глава Минфина США объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличных денег

RT на русском03:36

Глава Минфина США рассказал, куда пропали 1,5 триллиона наличных долларов

Москва 2403:01

Минфин США рассказал, куда исчезли 1.5 трлн долларов

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Lenta.ruвчера в 21:36

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

РИА Новостивчера в 20:23

Куда исчезли $1,5 трлн в банкнотах номиналом $100?

Вести.Финанс23 декабря в 11:25

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Известия02:10
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К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении

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