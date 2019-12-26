Общество
ИзвестияМинистр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. В ходе передачи ведущий попросил объяснить Мнучина, куда делись печатные деньги суммой $1,5 трлн.
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Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Экономика
Мутко отметил динамику снижения ипотечных ставок
Средняя ипотечная ставка в России к концу года достигла прогнозируемого показателя следующего года – 8,7%, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Общество
В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод
По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
В Турции затонула лодка с мигрантами
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши
Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Происшествия
В Одессе опознали всех погибших в пожаре на Троицкой
В Одессе опознали тело последней жертвы пожара в доме Асвадурова на Троицкой улице. Об этом 25 декабря сообщила «Думская»
Происшествия
К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении
Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Политика
WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России
США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Здоровье
В России могут ввести запрет на продажу «никотиновых конфет»
Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев направил запросы в МВД России и Роспотребнадзор о возможности ограничения продаж или полного запрета торговли пэками - жевательными и сосательными конфетами, содержащими никотин.
Футбол
Кононов назвал причину ухода из «Спартака»
Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).
Общество
В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы
Сотни симферопольцев с флажками России пришли на вокзал вовсе не для того, что встретить кого-то конкретно из пассажиров поезда, а просто стать свидетелями этого исторического события - восстановления железнодорожного сообщения столицы Крыма с материком и первого в истории прибытия в Крым двухэтажного пассажирского состава.
Биатлон
Пайффер: не считаю, что Россия понесла суровое наказание
Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер рассказал, как реагирует на соперничество с россиянами в свете решения ВАДА об отстранении России на четыре года от крупнейших международных соревнований за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Происшествия
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Футбол
Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать импортные вина
Эксперты Роскачества рассказали о самых продаваемых импортных винах в России и порекомендовали при выборе алкогольного напитка обращать внимание на этикетку, цену и место покупки, а не искать «раскрученные» наименования.
Политика
МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»
В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
Футбол
Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге
Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Общество
Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах
У россиян появится возможность регистрировать новые автомобили в автосалонах - без посещения ГИБДД.
Общество
Детей Кейт Миддлтон впервые допустили на «взрослое» мероприятие
Хотя оба обожают пошалить, во время похода в церковь юные принц и принцесса были серьёзны – видимо, осознавали ответственность момента и очень гордились оказанной им честью.
Кино
Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»
Армия и оружие
Минобороны показало испытания новейшей системы ПВО «Гибка-С»
Министерство обороны России показало испытания новейшей системы ПВО «Гибка-С».
Политика
В ГД внесли проект об ограничении применения к бизнесу статьи за ОПГ
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.