Экономика
Московский КомсомолецМинистр финансов США объяснил исчезновение 1,5 трлн долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News объяснил журналистам, куда подевались 1,5 трлн долларов наличными, которые недосчитались десятки центробанков по всему миру. Речь шла преимущественно о стодолларовых купюрам, которые были напечатаны ФРС.
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