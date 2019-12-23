Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинистр финансов США объяснил исчезновение 1,5 трлн долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News объяснил журналистам, куда подевались 1,5 трлн долларов наличными, которые недосчитались десятки центробанков по всему миру. Речь шла преимущественно о стодолларовых купюрам, которые были напечатаны ФРС.
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Куда исчезли $1,5 трлн наличными

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