Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинистр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно. Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.
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Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новостивчера в 20:23

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Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 триллиона наличными

Известия02:10

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Российская газета00:16

Куда исчезли $1,5 трлн в банкнотах номиналом $100?

Вести.Финанс23 декабря в 11:25

Объяснено исчезновение 1,5 триллиона наличных долларов

Lenta.ruвчера в 21:36

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

РИА Новостивчера в 20:23

«Все хотят иметь на руках доллары»: Министр финансов США рассказал, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Комсомольская правдавчера в 23:43

Минфин США рассказал, куда исчезли 1.5 трлн долларов

Profinance.ru23 декабря в 04:59
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Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
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Наташа Королева неудачно увеличила губы

Наташа Королева увеличила себе губы.
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Происшествия

СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Интерфакс 23 декабря в 10:42
Наука

Шимпанзе могли научить людей танцевать

Как сообщает портал NewsNation, во время наблюдений за ними зоологи из Университета Уорвика в Великобритании отметили, что шимпанзе сформировали дуэт и двигались в танце очень слаженно.
News.ru вчера в 10:23
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Космос

В России испытают частный ракетный двигатель на перекиси водорода

Ларос Российская частная компания "Ларос" проведет первые огневые испытания жидкостного ракетного двигателя тягой 20 килограмм в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Олега Ларионова.
РЕН ТВ 23 декабря в 03:45
Происшествия

Жертвы изнасилований в самолетах обвинили авиакомпанию в бездействии

Две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, утверждая, что подверглись сексуальному насилию во время перелета, и обвинив перевозчика в бездействии.
Lenta.ru 01:06
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер вчера в 10:09
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

REGNUM вчера в 20:28
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Политика

Эрдоган назвал число бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Во время беседы с журналистами президент Турции заявил, что не имеет понятия, чем занимаются бойцы ЧВК Вагнера в Ливии.
ГЛАС.RU вчера в 09:25
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

РБК 00:49
Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС 00:36
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости вчера в 15:48
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
ТАСС 24 декабря в 16:09
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Футбол

Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
ТК Звезда 01:56
Футбол

«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч английской Премьер-лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» в 19-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
Чемпионат 01:40
Политика

ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным

Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 16:57
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 24 декабря в 16:08
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Политика

Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и советской бомбе показали на выставке

iReactor вчера в 21:56
Футбол

Клопп: «Календарь АПЛ на Boxing Day – это преступление»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график матчей английской Премьер-лиги во время так называемого Boxing Day.
Бомбардир.ру 01:35
Кино

Вышел тизер фильма «Огонь» с Константином Хабенским

Профиль вчера в 15:44
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

На втором месте расположился аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси. С 1 января 2019 года ему удалось забить 50 голов в 58 играх.
ГЛАС.RU вчера в 23:33
Наука

Ученые рассказали, чем полезно прерывистое голодание

Прерывистое голодание основано на частичном ограничении времени приема пищи. Кушать нужно ежедневно, но в ограниченное время.
Невские Новости 00:33
Общество

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
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