Экономика
РИА НовостиМинистр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
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«Все хотят иметь на руках доллары»: Министр финансов США рассказал, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Комсомольская правдавчера в 23:43
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