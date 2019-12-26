Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.

Общество В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Гаджеты Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон Ранее руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал РИА Новости, что зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства, сокращает срок службы аккумулятора.

Общество Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".

Общество Роскачество рассказало о самых продаваемых в России импортных винах Роскачество указывает, что 90% продаж в России приходится на красные вина, а самым продаваемым является "Киндзмараули" (объем продаж в 2019 году - 9 миллионов литров).

Общество Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.

Экономика Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).

Политика Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.

Экономика С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».

Общество Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино» Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.