Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинистр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно. Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.
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Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новостивчера в 20:23

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Объяснено исчезновение 1,5 триллиона наличных долларов

Lenta.ruвчера в 21:36

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Российская газета00:16

«Все хотят иметь на руках доллары»: Министр финансов США рассказал, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Комсомольская правдавчера в 23:43

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 триллиона наличными

Известия02:10

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

РИА Новостивчера в 20:23

Куда исчезли $1,5 трлн в банкнотах номиналом $100?

Вести.Финанс23 декабря в 11:25

Минфин США рассказал, куда исчезли 1.5 трлн долларов

Profinance.ru23 декабря в 04:59
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Организаторы Burning Man подали против США многомиллионный иск

Организаторы фестиваля Burning Man подали иск против властей США с целью вернуть сборы на проведение мероприятия.
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Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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На Урале при игре с кошкой погибла школьница

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Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
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За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
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МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»

В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
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Путин: доля современного оружия в ядерной триаде РФ выросла до 82%

Президент России Владимир Путин заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде страны выросла до 82%, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 24 декабря в 06:43
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
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Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
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Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
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Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости вчера в 10:20
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика

В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС

Узбекистану было бы выгодно вступление в ЕАЭС, этот вопрос сейчас активно обсуждается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.
РИА Новости 01:19
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
ТАСС 24 декабря в 16:09
Культура

Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летним юбилеем, отметив его талант и энергию, телеграмма размещена на сайте Кремля.
РИА Новости 01:59
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На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

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Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК вчера в 07:59
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Суд вынес приговор по делу о взломе билетных систем РЖД и S7

Басманный суд Москвы назначил от 10 до 13 лет лишения свободы троим хакерам, занимавшимся фиктивным возвратом билетов РЖД и авиакомпании S7, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
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Общество

Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
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Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Газета.Ru вчера в 17:29
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«Это терроризм». Российский историк осудил убийство гитлеровского генерала

Речь идет о похищении и ликвидации гитлеровского генерала Макса Ильгена.
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СК проверит продажу красноярского села вместе с жителями

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Причиной крушения Су-57 мог стать отказ электронной системы управления

В качестве одной из версий причин катастрофы истребителя пятого поколения Су-57 рассматривается отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета.
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В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
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СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале

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Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru вчера в 09:13
Политика

Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против того, чтобы 31 декабря был выходным днем, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 23:31
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