Общество
РИА НовостиМинистр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно. Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.
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с чего всё началось
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.РИА Новостивчера в 20:23
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«Все хотят иметь на руках доллары»: Министр финансов США рассказал, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Комсомольская правдавчера в 23:43
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